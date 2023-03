Jesús González, pdte. de Origen España: "Las D.O.P. deben estar en el centro de la política de la U.E"

El pasado mes de diciembre, el Consejo de la UE aprobó por unanimidad la elaboración de un nuevo y esperado reglamento relativo a la protección de las indicaciones geográficas de los productos artesanales e industriales, con el objetivo de reforzar la defensa de las indicaciones geográficas de los países que componen la Unión.

Para valorar este tema de actualidad que repercutirá directamente en la legislación de nuestro país, y para hacer también balance de la campaña Abre los ojos, ¡Disfruta! que arroja datos tan positivos como que el 60% de los entrevistados dicen reconocer claramente el sello D.O.P, elEconomista.es entrevista a Jesús González Vázquez, presidente de Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen:

La reforma legislativa sobre el sistema de indicaciones geográficas protegidas será posiblemente una de las más importantes preocupaciones de Origen. ¿Cuál va a ser el principal cambio??¿Creéis que será suficiente la nueva legislación prevista??Si dependiera de vosotros, ¿cuál debería ser la principal reforma?

Desde la Asociación se confía en que se tengan en cuenta las necesidades de las Indicaciones Geográficas (englobando ahí a productos con sello europeo de calidad diferenciada DOP Denominación de Origen Protegida e IGP Indicación Geográfica Protegida) y que esta reforma refuerce estas figuras de calidad y aumente su conocimiento entre los consumidores, además de responder a su demanda en cuanto a términos de autenticidad y garantías. Es esencial mantener estas figuras de calidad diferenciada en el centro de la política agraria europea para seguir reforzando su vínculo con el desarrollo rural y la sostenibilidad de las zonas rurales.

Hay que tener en cuenta que las?Indicaciones Geográficas?son la?punta de lanza?del sector agroalimentario europeo, no solo por la calidad de los productos en sí, sino porque?ayudan a fijar?población en ciertas zonas rurales?desfavorecidas,?contribuyen al?relevo generacional, también al mantenimiento?de?muchas?razas autóctonas?y?variedades vegetales,?aportan valor añadido y generan rentabilidad económica. En definitiva, son productos que se tienen que apoyar al máximo desde la Comisión Europea.

Hay también un tema muy actual, el que tiene que ver con los criterios ESG. ¿Origen se plantea que este factor también sea de alguna forma determinante para conseguir el sello, o al menos para formar parte de la asociación?

Si os parece en esta pregunta vamos a centrarnos mejor en sostenibilidad, pues los criterios ESG determinan las empresas que tienen implementada en su estrategia unos valores de concienciación ambiental, social y de gobernanza.

Las indicaciones geográficas son el más claro ejemplo de productos sostenibles por su base territorial, debido al importante papel que juegan en el desarrollo sostenible de las comunidades locales. Por ello, deben considerarse un pilar importante de la estrategia De la granja a la mesa (F2F) para una transición hacia un sistema alimentario europeo sostenible. Los productos con DOP y IGP contribuyen, en gran medida, a varios objetivos fundamentales de esta estrategia: abordar la demanda de los ciudadanos de una variedad de productos que representan las diferentes dietas tradicionales de los EE.MM.; asegurar la sostenibilidad socioeconómica gracias a condiciones de competencia leal que repercutan en mayores ingresos para los productores; asegurar la producción sostenible de alimentos mediante la protección del medio rural y la correcta gestión de los recursos naturales, a menudo en zonas desfavorecidas; proteger la tradición productiva alimentaria, previniendo el éxodo rural, y proporcionar una comunicación clara a los consumidores sobre el origen, la obtención y las características de los productos.

Por otra parte, nosotros somos la entidad representativa de productos agroalimentarios con sello DOP e IGP, no los otorgamos. Los reconoce la Unión Europea. Son sellos de calidad diferenciada reconocidos por la Unión Europea que avalan productos con garantía de origen,?prestigio?y?tradición, y que están protegidos de usurpaciones e imitaciones?para aprovecharse?de su gran reputación. Sellos que son una garantía para los consumidores y que, además, contribuyen al desarrollo?del sector primario?y?a?la protección?medioambiental de las áreas geográficas productoras.

Una de las conclusiones de la campaña?Abre los ojos ¡Disfruta! es?que el 63 % de los encuestados consume, al menos, una vez a la semana productos con sello de calidad diferenciada. ¿Cómo valoráis esta cifra? ¿Qué acciones deberían llevarse a cabo para aumentar esta proporción?

Sí, efectivamente, el estudio nos muestra ese dato y otros interesantes como que el 60% de los entrevistados?dicen reconocer el sello DOP, principalmente en quesos, y frutas y verduras. Ese porcentaje cae al 50% en el caso del sello IGP, destacando frutas y verduras, y carnes como productos a los que se asocia.

Desde luego que la promoción es esencial, para que los consumidores sigan conociendo los?sellos?de calidad y todo lo que significan y?representan. Eso es lo que nos motivó, allá en 2016, a solicitar a la Comisión Europea una subvención para poner en marcha un programa de promoción sobre los sellos DOP e IGP,?dado?el gran desconocimiento?que existía?acerca de?estos logos. Según datos del?Eurobarómetro?en aquel momento un bajo porcentaje de consumidores?españoles?conocían estos?dos?sellos, mientras que a la mayoría no?les sonaba?de nada.?Datos preocupantes?para unos productos que tienen una gran importancia para?sus?territorios?y de los que viven?muchas familias.?

Los resultados antes mencionados muestran?que hay que seguir trabajando tanto de forma individual los órganos de gestión de cada uno de los distintos productos, como en conjunto a través de la Asociación Origen España, para que aumente el grado de conocimiento entre los consumidores ya que los ciudadanos sí conocen?el concepto "denominación de origen"?en los vinos o los quesos,?principalmente,?pero?apenas conocen lo que significa una IGP o una DOP en sí mismas, ni que protegen también a una?variedad de productos?alimentarios?mucho más amplia:?aceites,?jamones, embutidos, carnes frescas, frutas, hortalizas, legumbres, arroces, mieles, especias e?incluso aceitunas, pescados, moluscos, sidras, vinagres, productos de panadería y?repostería,?etc.

Es comprensible pensar que la capacidad adquisitiva es relevante a la hora de hacer la cesta de la compra. ¿Desde Origen también consideráis que sea un factor tan relevante? ¿Sobre los motivos que llevan a un consumidor a comprar o no este tipo de productos podéis compartir algún dato o análisis?

Por supuesto que la capacidad adquisitiva es relevante. Sin embargo, no tenemos que asociar a estos productos un precio elevado. Como he mencionado antes, estos sellos protegen a una gran variedad de alimentos en los que muchos consumidores dan más valor a lo que les aporta que a los céntimos de más que puedan pagar por ellos.

Es importante también destacar el valor añadido de estos productos con sello DOP o IGP. Los productores que se acogen a una denominación de origen han de cumplir el pliego de condiciones concreto, y se comprometen a mantener la calidad lo más alta posible y a mantener también ciertos usos tradicionales en la producción.?Estos productores, a cambio, obtienen una protección legal contra la producción o elaboración de tales productos en otras zonas, aunque se utilicen los mismos ingredientes y procedimientos, lo que les permite mejorar el precio final de éstos.?Es valor para todos: productores, territorio y consumidores.

Por último, vuelvo a remitirme al estudio antes mencionado, en el que dentro de la sección de hábitos de compra preguntamos qué aspectos valoran más las personas entrevistadas a la hora de adquirir productos. El 90% decía calidad, el 88% señalaba precio y el 81% la variable calidad/precio.

¿Cuál es la denominación de origen más consumida en España y su producto estrella? ¿Y en el mundo?

En nuestra opinión no debemos entrar en ver cuál es la más consumida, pues como hemos visto antes hay una gran variedad de productos agroalimentarias, además de vitivinícolas, con sello DOP o IGP en el mercado. Por ponerte ejemplos te mencionaré algunos productos agroalimentarios que han participado en la campaña Abre los ojos ¡Disfruta! ampliamente conocidos por los consumidores y muy demandados dentro y fuera de nuestras fronteras: DOP Queso Manchego, IGP Ternera Gallega, DOP Jabugo, DOP Estepa (AOVE), IGP Cítricos Valencianos, IIGGPP Jijona y Turrón de Alicante, DOP Pimentón de la Vera, DOP Vinagre de Jerez, IGP Plátano de Canarias, etc. Cada vez más demandados y consumidos. Y no digamos los vinos con sello DO nacionales, puntas de lanza de nuestras exportaciones.

Fuera de nuestras fronteras tenemos también productos agroalimentarios estrella como son muchos de los más destacados quesos o bebidas francesas o italianas, que junto con España forman los países con mayor número de Indicaciones Geográficas, cuna también de la Dieta Mediterránea.

Antes de finalizar esta pregunta me gustaría aportar datos del número de Indicaciones Geográficas españolas y su valor económico, según las últimas valoraciones publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los productos agroalimentarios con sello DOP o sello IGP son 198, con un valor económico total de más de 1.640 millones de euros. En cuanto a vinos, con DOP son 97 y un valor de más de 3.650 millones de euros, y con IGP 42, alcanzando los 303 millones de euros. Las bebidas espirituosas con IG reconocidas son 19 y su valor económico está por encima de los 153 millones de euros.

Origen realiza muchas acciones de concienciación, difusión y promoción en nuestro país. ¿También lo hace de forma internacional o mundial? ¿Cuáles son las acciones que se realizan?

Origen España pertenece a la entidad paraguas internacional oriGIn y, de hecho, ocupamos una de las vicepresidencias, además de ser parte creadora de oriGIn EU. Las acciones a nivel Europa o internacional las realizamos de la mano de ellos.

La campaña?Abre los ojos ¡Disfruta!? ha sido de dos años, pero, ¿ya tiene Origen en previsión repetirla o volver a plantear otra nueva a corto plazo?

La campaña Abre los ojos, ¡Disfruta! se inició en plena pandemia, en marzo de 2020, y finaliza en?febrero de este año. Es decir, tres años de duración y era la continuación de otra anterior llamada Historias en tu mesa que duró el mismo tiempo. En Abre los ojos ¡Disfruta! hemos mostrado los sellos DOP e IGP, con acciones publicitarias en TV principalmente y programática online, para que los consumidores vean los elementos identificativos de los productos con DOP e IGP y que los reconozcan en el mercado cuando vayan a comprar, porque la realidad es que nuestros productos cada vez tienen más presencia en la distribución. En verdad nos sentimos satisfechos tras estos años de promoción, pues son pasos que damos a favor de los productos españoles con calidad diferenciada y cuyos resultados nos animan a continuar.

Ahora realizaremos otras acciones promocionales, pero por el momento sin subvención de la Unión Europea. El trabajo de la Asociación se ha multiplicado?en estos últimos años,?ya que?algunas?líneas de trabajo han evolucionado y?se plantean nuevas tareas,?incluso con un horizonte?a varios años. La revisión legislativa de las?Indicaciones Geográficas?es un tema que conlleva mucho esfuerzo, los?asuntos?de etiquetado, la colaboración con la Administración y diferentes organismos sectoriales, etc. Y, además, tenemos?muchos más asociados?que?demandan?que tratemos cuestiones que nos afectan a nivel sectorial y también global. Como hacemos más actividades, somos más visibles, y los propios asociados les transmiten a los que aún no lo son que deben asociarse, para que Origen España sea más representativa y tener mayor dimensión. Es un círculo que se retroalimenta. Por lo tanto, para 2023 queremos seguir defendiendo los intereses de la Asociación y de las DOPs e IGPs socias en todo lo relativo a la calidad agroalimentaria y trataremos de consolidar cada vez más la labor representativa de Origen España y la labor que desde ella se realiza.