Carlo Bach (illycaffè): "El arte puede ayudar a reflexionar y sensibilizar sobre temas importantes de la sociedad actual"

El pasado 23 de febrero se inauguró la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España, más conocida como Arco, en su edición de 2023, la cuadragésima segunda después de su inicio en 1982.

Desde hace casi 20 años, la empresa illycaffè es el oficial coffee partner de este evento y cuenta con un stand institucional en el pabellón 7, donde ofrecen café espresso gratuito a todos los participantes, además de ser el café de la sala VIP y de la zona gastronómica.

La marca también cuenta con el proyecto illy sustainArt, que se fundó en 2007 con el objetivo de profundizar en la dimensión de las acciones de illycaffè en el mundo del arte contemporáneo. Se trata de un premio que apoya el trabajo artístico de todos los artistas menores de 40 años cuya obra se expone en la feria ARCOmadrid 2023 y que este año celebrará su decimosexta edición, en la que 96 artistas de más de 50 galerías de 22 países diferentes han competido entre sí para lograr el reconocimiento de este galardón.

Los proyectos de los artistas Cristina Mejías, Sofía Salazar Rosales, Dalila Gonçalves, Sahatsa Jauregi, Miguel Marina, Austin Martin White, Bianca Bondi, Eva Fábregas y Adelita Husni Bey han sido los seleccionados como finalistas y este jueves 23 de febrero a las 16:30 horas en el stand de illy se anunciará el ganador.

Esta compañía italiana colabora desde hace años con las principales ferias internacionales de arte contemporáneo como la Bienal de Venecia, Frieze y Artissima y con las principales instituciones artísticas nacionales como el Museo Reina Sofía, la Fundación Thyssen-Bornemisza, el Círculo de Bellas Artes, el Museo Guggenheim Bilbao y el MACBA, entre otros.

Carlo Bach, director de Arte de illycaffè, nos explica más a fondo la cultura de la marca y sus valores, además de todos sus proyectos y su participación en ARCO este año.

Carlo Bach, director de Arte de illycaffè

illy es el oficial coffee parther de ARCO desde hace casi 20 ediciones, ¿qué os hace ser los más idóneos para la feria?

La filosofía que impulsó a la empresa a abrir un canal de comunicación con el mundo del arte contemporáneo surgió de una interpretación ampliada del concepto de "cultura del café", donde la estética tiene un papel importante. Para illycaffè no es cuestión de patrocinar un evento, sino de crear algo único con el mundo del arte. Por eso illycaffè ayuda a difundir el arte y la cultura y apoya a los artistas, a las instituciones como el Museo Reina Sofía, Fundación Thyssen-Bornemisza, Círculo de Bellas Artes, Guggenheim Bilbao y el MACBA, y a las ferias internacionales más importantes como ARCOmadrid, Frieze y la Bienal de Venecia entre otras ferias de todo el mundo.

¿Qué servicios prestáis durante este evento?

Visitantes y expositores al espacio de illy, ubicado en el stand 7B36 del pabellón 7, podrán ver la nueva illy Art Collection firmada por el artista Pascale Marthine Tayou mientras aprecian la buena calidad del café y el concepto creativo que el artista ha utilizado para realizar la colección. El espacio de illy mostrará dos obras del artista: el cuadro Frescos de Tiza (Chalk's Frescoes) y la escultura de cristal Las muñecas de Pascale (Poupées Pascale).

¿Puedes explicarme el vínculo de illy con el mundo del arte?

Para illycaffè, su vínculo con el mundo del arte se debe a la búsqueda por la estética. Para una empresa que persigue la excelencia, la búsqueda por lo bello no es algo secundario sino todo lo contrario. Es un componente clave de su cultura corporativa y de su ética. La belleza a la que se refiere illycaffè surge del antiguo concepto griego de kalokagathìa, que combina kalòs (que significa bello) y agathòs (que quiere decir bueno) para crear un nuevo significado en el que lo bello y lo bueno son inseparables, y uno depende del otro. Buscamos constantemente la unión entre lo bello y lo bueno que define la perfección humana, integrando una dimensión ética con la estética. Para illycaffè, el arte contemporáneo suma belleza al gusto y al aroma del café. Las tazas illy Art Collection, piezas maestras de arte, diseño y colección, son la expresión tangible de este concepto, un proyecto lanzado en 1992, con el que la empresa ha transformado un objeto cotidiano en un lienzo en blanco, invitando a artistas contemporáneos a expresar su creatividad en la taza de café originalmente diseñada por Matteo Thun para illy. A lo largo de estos 30 años, más de 125 artistas internacionales han trabajado en este proyecto, desde Michelangelo Pistoletto hasta Marina Abramovi?, Anish Kapoor, James Rosenquist, William Kentridge, Yoko Ono, Gillo Dorfles, Robert Wilson o Ai Weiwe, entre otros, como los españoles Pedro Subirach o Pedro Almodóvar. Los amantes del café que disfruten de un espresso illy de una taza diseñada por un artista combinan el aroma y el sabor del blend illy con una completa experiencia estética, visual y táctil, entrando en una relación con el arte contemporáneo.

Obra de Pascale Marthine 'Fresque de craies' (2015, tizas y técnica mixta). Cortesía del artista y Galleria Continua. © ADAGP, Paris

Vuestro espacio será decorado por Pascale Marthine Tayou, quien además expondrá una obra original suya, ¿qué caracteriza la obra de este artista? ¿qué pueden esperar las personas que acudan al stand?

En el stand de illy, los amantes del arte podrán descubrir la nueva illy Art Collection en un entorno en el que se aúna lo bello y lo bueno. Por cortesía de la Galleria Continua, el espacio albergará dos obras de Tayou: Chalk's Frescoes y Poupées Pascale.

Pascale Marthine Tayou utiliza la pizarra y las tizas en sus obras desde 2008. Para el artista se trata de objetos que tienen un valor simbólico relacionado con la educación, que debe guiarnos en nuestro propio destino. Algunas veces lo que aprendemos nos puede paralizar o prevenir a la hora de elegir otros caminos. Pascale Marthine Tayou utiliza las tizas para desarrollar el "conocimiento" potencial, en lugar de usar las tizas para escribir "conocimiento". Por lo tanto, las tizas se convierten en elementos constructivos del trabajo, consciente de que no únicamente son un mensaje escrito, sino múltiples encuentros y posibilidades.

Poupées Pascale son esculturas de cristal cubiertas de diferentes materiales: café y chocolate molido, hilos, fibras vegetales, animales de trapo, colgantes de hueso, piedras, plumas, perlas, huevos y tiza.

"El proyecto illy SustainArt empezó en 2007 con el fin de ampliar el compromiso de illy con el arte contemporáneo y establecer relaciones con artistas emergentes"

illy ofrece un premio para jóvenes artistas de la feria, ¿por qué esta iniciativa? ¿Qué obtendrá el ganador?

Sí. El proyecto illy SustainArt empezó en 2007 con el fin de ampliar el compromiso de illy con el arte contemporáneo y establecer relaciones con artistas emergentes. El objetivo de este premio es potenciar las carreras de jóvenes artistas a nivel internacional. Es una parte importante del proyecto en el que la empresa otorga cada año a jóvenes artistas seleccionados en ARCOmadrid, para darles visibilidad, experiencia y crecimiento. Para esta decimosexta edición, el premio reconoce la obra de un artista menor de 40 años cuya obra esté expuesta en la feria. El jurado de este año está formado por Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (Coleccionista y fundadora de Fondazione Sandretto Re Rebaudengo), Tania Pardo (Directora adjunta de Museo CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo), Ianko López (periodista especializado en arte) y yo como Director de Arte de illycaffè. El premio está valorado en 15.000€ para el artista ganador con el fin de desarrollar una obra que se expondrá en el espacio de illy durante la próxima edición de Arco Madrid 2024.

¿Qué aspectos tendrá en cuenta el jurado de este premio?

El jurado tendrá en cuenta la calidad de cada obra, así como su planteamiento.

¿Qué aporta el arte a la sociedad hoy en día?

El arte forma parte de la sociedad y de su cultura. Es una forma de expresar los sentimientos y los pensamientos. Puede ayudar a reflexionar y sensibilizar sobre temas importantes de la sociedad actual. La misma illy Art Collection diseñada por Tayou es un buen ejemplo. El artista elige los colores que recuerdan el paisaje africano: la máscara estilizada apoyada sobre un árbol del cuyas ramas brotan huevos que simbolizan nacimiento y creación, reflejando al mismo tiempo temas importantes como los conflictos, la sostenibilidad medioambiental, la globalización y la inmigración.

"Los artistas perciben la inteligencia artificial como una herramienta que les permite crear trabajos más complejos"

¿A qué tipo de público atrae ARCO? ¿Qué cifras de asistencia se estiman?

Teniendo en cuenta los datos del año anterior, cuando la feria fue visitada por más de 75,000 personas, incluyendo a 30,000 coleccionistas y profesionales, creo que ARCOmadrid atrae a muchos amantes del arte, coleccionistas, artistas y curiosos.

¿Están las nuevas generaciones interesadas en el arte?

Sí que lo están. Millennials han demostrado una fuerte preferencia en el arte contemporáneo tanto como visitantes a exposiciones y ferias como coleccionistas. Un 90% de jóvenes coleccionistas están interesados en piezas contemporáneas.

¿Está el arte amenazado ante el desarrollo de nuevas tecnologías como las inteligencias artificiales?

Por mi experiencia, creo que los artistas perciben la inteligencia artificial como una herramienta que les permite crear trabajos más complejos. La creatividad también va de emociones, de pensar "out of the box", algo que la inteligencia artificial no podrá hacer. Por eso considero que no afecará al arte en un futuro próximo.