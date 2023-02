The Farm prevé duplicar su negocio en dos años en su apuesta por el sector ganadero

The Farm Revolution, compañía española pionera en la comunicación internacional del sector agroalimentario- ganadería, cerró 2022 con un crecimiento de 100% respecto al ejercicio 2020 y sus previsiones apuntan a duplicar de nuevo su facturación en los próximos dos años -hasta 2024-.

La agencia con sede principal en Madrid, se encuentra en estos momentos prestando sus servicios simultáneamente en países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile, Polonia, Rumanía, Chequia, Hungría y en España. Entre los clientes de The Farm figuran ya compañías como MSD Health Animal, Agroalimentaria Chico (ACH), Interporc, Rujamar, Bioiberica, La Granja de Chico, ASN, Ceva, Vacdiva, Boehringer Ingelheim, Anprogapor o 3.tres.3.com, entre otros.

Concebida hace sólo cinco años, The Farm, con su equipo de veterinarios, expertos en comunicación digital y creativos, da respuesta y trabaja en la reputación de los productores, buscando crear confianza en los consumidores.

The Farm es la primera agencia de consultoría dedicada en exclusiva al sector porcino, bovino, avícola y aqua. La compañía sustenta su positiva evolución en su capacidad para reunir a expertos, creativos, veterinarios, granjeros, autoridades y creadores de contenidos. La firma española presenta patentes relacionadas con el sector agroalimentario, cuya estrategia se ha visto afectada por las decisiones geopolíticas internacionales, en un mercado altamente tensionado y con una fluctuación de precios significativa, trasladados a toda la cadena de valor.

En la actualidad, el sector agroalimentario se encuentra en una encrucijada. Por un lado, debe observar meticulosamente sus procedimientos de producción tanto en la reproducción, cría y cuidado animal; y, por otro, se enfrenta a la necesidad de alimentar a una población que cada día demanda más y mejores productos.

Para potenciar su crecimiento, la compañía ha incorporado como director general a Pelayo Menéndez de Luarca, directivo con una extensa experiencia en el ámbito de dirección publicitaria nacional e internacional. "Es la primera vez en mis más de 25 años de experiencia, que participo en un proyecto de esta envergadura. Una iniciativa pionera en la concepción de la empresa, pues nace por igual con una componente de hiper especialización técnica y con un talento creativo digital con un enorme potencial. Profesionales especializados para un sector muy técnico pero que debe llegar al consumidor", subraya el ejecutivo.

"Queremos dejar nuestra impronta, marcar una tendencia e ir más allá de lo que nuestros clientes nos demandan, ser creadores especializados de contenidos que sean útiles para todos los actores involucrados en el sector, ya sean clientes o no", expone el fundador y consejero delegado de The Farm, Miguel Chico. "Hemos creado con varios influencers del sector los podcasts The Farm On Air. Esto nos permite abrir una ventana al conocimiento y divulgación de las tendencias más innovadoras y de la inteligencia aplicada a un sector maduro que todavía tiene mucho recorrido para adaptarse a lo que está por venir", abunda Chico, que cuenta con una trayectoria dilatada en el negocio de la ganadería y un amplio conocimiento del sector.

The Farm aborda la transformación y la digitalización del sector porcino bovino, avícola y aqua. Su objetivo es, de la mano de sus clientes y socios, acceder a la innovación y facilitar la estrategia y la creatividad en los negocios del ramo. En esta línea, la agencia ofrece el asesoramiento para ayudar a los clientes a descubrir cuál es la combinación óptima de estrategia y comunicación para resolver sus problemas. La firma ofrece su conocimiento para favorecer a las empresas del sector el desarrollo de su estrategia, construcción y posicionamiento de marca, a definir sus objetivos y su cultura empresarial y a evolucionar hacia el universo digital que hoy demanda el mercado, con la gestión de la comunicación corporativa, incluidas redes sociales, blogs, webs o eventos.