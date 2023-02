Esto es lo que Mercadona te cobra por llevarte la compra a casa: por qué no piensa cambiarlo

Mercadona es desde hace unos años líder en los supermercados en España, una subida hacia la cima desde los inicios de la cadena en la Comunidad Valenciana para después abrir libros en toda España y Portugal. Desde hace un tiempo, también, quiere ir empezando a abrir brecha en el mercado online.

Juana Roig, hija del Presidente de Mercadona, Juan Roig, es la gerente del área online de la empresa. Una rama que crece, pero que aún sigue siendo pequeña en comparación con las tiendas físicas. Sin ir más lejos, su objetivo es que el online suponga un 5% de su facturación en 2025.

Eso sí, ese camino Mercadona parece que no quiere realizarlo a base de estrategias agresivas. De hecho, la cadena maneja unas normas muy claras y que son muy distintas a las que suelen estilarse entre otras compañía de supermercados a domicilio, como Getir o Amazon Fresh o otras cadenas.

Mercadona exige un mínimo de 50 euros para realizar una compra online y, además, tiene unos gastos de hasta 7,21 euros por reparto, cuando normalmente muchas cadenas no cobran por envío cuando son superiores a cierta cantidad o son menores. Alcampo es el siguiente con el coste de envío más caro, con un precio de 7 euros.

Mercadona tiene uno de los envíos más caros

Pero, ¿por qué no sigue medidas que pongan más fácil y más económico? Juana Roig lo contaba recientemente en una entrevista en el podcast Itnig.

"Si no la cobráramos, no ganaríamos dinero. No vamos a sacar entregas gratuitas. No podemos sacar algo donde le perdamos dinero. Hay que poner en valor el servicio de llevar la compra a casa. Mover una lechuga a tu casa es muy caro y el cliente está acostumbrado a que te lo lleven por el mismo precio. En cada reparto tienes que pagar a un picker y a un repartidor, y nosotros queremos tratar muy bien a nuestros trabajadores. Cada gerente cobra 20 euros la hora", comentaba.

Del mismo modo, la CEO de Mercadona Online ha confirmado que sus modelos son rentables, principalmente en Madrid y Barcelona: "Ganamos seis euros por pedido, aunque ahora está bajando de seis a cinco euros por la subida de salarios. Intentamos compensarlo con eficiencia de procesos".

Roig también comentó la aparición de nuevos competidores, como el denominado q-commerce con Getir. "Nosotros no hacemos inmediatez. No vamos a por la compra pequeña. Vamos a por la compra planificada. Nuestros clientes compran cada dos o tres semanas. Somos distintos en cuanto al tipo de cliente que queremos satisfacer. Nosotros llevamos congelado, refrigerado y seco. Llevamos camiones, no riders", subrayó.