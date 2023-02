La española Scuffers cerró 2022 con una facturación de 2,5 millones de euros

Bajo el lema "amor por lo distinto y desconocido. Amor por lo cercano y conocido. Amor por lo ajeno. Y por lo propio. Sobre todo por lo propio", e inspirados en una estética urbana con matices mediterráneos, la marca de ropa Made in Spain, Scuffers, consiguió cerrar el año 2022 con una facturación de 2,5 millones de euros. Con proyección y clara presencia internacional, un claro foco en el producto y con la misión de conseguir resaltar la versión más trasparente de uno mismo, la firma con sello madrileño ha conseguido ganarse un lugar entre las marcas españolas con más proyección del panorama textil nacional actual. Desde la marca abren la puerta a posicionarse con la misma fuerza en el panorama internacional, "todo es cuestión de tiempo".

Scuffers cuenta con un amplio catálogo de productos. Como prometen Jaime Cruz y Javier López, fundadores y directores creativos de la marca, la marca busca vestir de los pies a la cabeza a toda persona que esté dispuesta "a ser la versión más real de uno mismo".

"Diseñamos la ropa que nos gusta a nosotros y que no encontramos en el mercado. Scuffers nace consecuencia de la inquietud propia de dos chavales con algo de gusto que se atrevieron a intentarlo. Con 16 años queríamos sudaderas con una propuesta diferente a lo que había por la calle. Esta semana, con 24, acabamos de recibir jerseys, pantalones, cazadoras e infinidad de accesorios de Scuffers que nacen por la misma razón: lo que había en el mercado no nos convencía del todo. La semana pasada recibimos los jeans que usaremos durante lo que resta de año. Mañana seguramente saldremos a la calle vestidos de los pies a la cabeza con nuestra ropa. Para nosotros lo bonito de todo esto es poder hacer lo que nos gusta, como nos gusta; y que le guste a la gente (que por el momento parece que sí)", dicen los fundadores de la marca.

Europa tiene fuerza

El mercado internacional supone cerca del 40% del total de la facturación de la marca, con Alemania a la cabeza, seguida por Italia, Francia y Reino Unido como principales clientes de esta firma con sello español.

A diferencia de marcas de ropa con un foco claro y principal en el marketing, Scuffers ha querido fundamentar su crecimiento en el producto como principal pilar, apostando siempre por calidades por encima del mercado fabricadas en Portugal y Asia.

Producto, producto y producto, así es como aspira a seguir creciendo la marca madrileña. Una visión que valoran mucho los clientes extranjeros, según aseguran los fundadores. A pesar de ello, han llevado a cabo grandes campañas de marketing como el caso de un sorteo que les permitió alcanzar la cifra de 160.000 seguidores en Instagram. Influencers, artistas y celebridades visten las prendas más exclusivas y limitadas de la marca.

Con el slogan de As Always, With love, y en la línea de su trayectoria y crecimiento experimentado en el último año (crecimiento del +317% con respecto al año 2021), Javier López y Jaime Cruz afrontan el año 2023 con cientos de retos, motivaciones y aspiraciones de seguir creciendo a nivel nacional e internacional, dar el salto al retail con una primera tienda física en Madrid. De esta forma, quieren equipararse a otras firmas semejantes, fomentando una ampliación de su plantilla para "tocar el cielo".