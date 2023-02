Iñaki de Olazabal (Comess Group): "Hemos crecido un 33% y el objetivo es abrir unos 80 locales al año"

Comess Group, propietario de cadenas como Lizarran, Levaduramadre, Pomodoro o Cantina Mariachi, ha pisado el acelerador desde la entrada en su capital de Ged Capital en diciembre de 2020. La compañía, participada también por su fundador, Manuel Robledo, y por otro fondo, Oquendo Capital, está batiendo todos los récords de ventas bajo la gestión de Iñaki de Olazabal, el consejero delegado, que lidera la nueva etapa desde hace poco más de un año.

¿Cómo cerraron el último ejercicio?

Crecimos un 33% y facturamos 133 millones de euros. Nos hemos situado un 7% por encima ya de las cifras previas a la pandemia en 2019. Además, hemos alcanzado un ebitda (resultado bruto operativo) de 8,5 millones y seguimos reduciendo la deuda, que se sitúa ahora en 12 millones. Ahora, el ratio de apalancamiento está ligeramente por encima de una vez deuda/ebitda, pero se reducirá porque el ebitda llegará este año a doble dígito.

¿Con cuántos locales cuenta actualmente la compañía?

Tenemos ya 391 establecimientos. Hay 276 restaurantes de las distintas marcas -Lizarran, Pomodoro, Cantina Mariachi, Casa García y Don G- y 115 tiendas de Levaduramadre. Con ésta última, en concreto, estamos llevando a cabo un plan de expansión muy ambicioso después de haber duplicado la red en solo un año, teniendo en cuenta que cuando la compramos en julio de 2021 tenía 59 locales. Hasta ahora estábamos centrados en Madrid, pero hemos entrado también en Valencia y Barcelona. Aunque hay una producción artesana, el plan de desarrollo es muy ambicioso. Ahora estamos estudiando abrir en el País Vasco. Pero necesitamos siempre antes un obrador. En Madrid teníamos dos y los unificamos en uno más grande.

"Queremos llegar a ser el mayor franquiciador multimarca propia de España"

¿Cuál es el plan de aperturas en conjunto y qué suponen las franquicias?

El año pasado abrimos 64 puntos de venta. Para 2023, el plan es abrir otros 80, con 48 tiendas de Levaduramadre y 32 restaurantes. Durante los próximos años, la idea es seguir esta tendencia, con 80 aperturas anuales. Y la estrategia es crecer con franquicias, que suponen el 95% de la red. Podemos abrir algún establecimiento propio de marcas de las que aún no tenemos para hacer pruebas en mercados donde no estamos presentes, pero el plan de crecimiento se basa en franquicias.

¿En qué punto se encuentra su proceso de internacionalización?

No es una prioridad para nosotros durante este año más allá de Portugal y Andorra. No obstante, contamos con una docena de restaurantes en seis países que van desde Japón a México, pasando por Marruecos. Más tarde, quizás sí que empecemos a ver posibles acuerdos de masterfranquicia fuera de España.

¿Cuál de sus marcas de restauración recibirá un mayor impulso?

La que mayor crecimiento tiene y seguirá teniendo es Pomodoro. Haremos una apuesta muy clara por potenciar su notoriedad de marca en mercados estratégicos como Madrid. Con más de 120 puntos de venta, creemos que la marca del tomatito va a dar mucho que hablar desde una propuesta imbatible de calidad a buen precio. Todo un valor refugio en tiempos de crisis.

"Estamos estudiando de forma permanente posibles adquisiciones"

¿Qué inversión requieren franquicias tan diferentes como un Levaduramadre o un Lizarran?

La inversión es una de nuestras ventajas competitivas como franquiciador, porque nos movemos en torno a los 200.000, e incluso los 150.000 euros, en el caso de los restaurantes; mientras que, en el caso de las panaderías, al ser tiendas más pequeñas, esta inversión se reduce a los 100.000 euros.

¿Se plantean la adquisición de alguna otra marca de restauración?

Nosotros siempre estamos observando el mercado y analizando aquellas marcas que podrían sumar y aportar un crecimiento más rápido. En este aspecto, el tamaño importa porque no queremos empezar de cero con ninguna otra enseña propia. No obstante, si perdemos el foco y no apostamos por incorporar marcas que sean un caballo ganador, podemos poner el riesgo la ejecución de lo que ya tenemos. Se trataría de compras muy selectivas y hemos analizado todo tipo de conceptos.

¿Hay algún segmento en el que se hayan fijado más?

Hemos analizado desde marcas de hamburguesas a pokés. Lo que buscamos es algo que compense nuestras enseñas, como los conceptos con un sello de saludable, que es lo que más nos interesa, pero a la vez deben tener un tamaño determinado.

En 2018 importaron de Estados Unidos marcas como Pieology, ¿en qué situación se encuentran?

Decidimos discontinuar su expansión. Al final nuestro objetivo pasa por ser el mayor franquiciador multimarca propia de España. Todas nuestras marcas son propias y españolas, por lo que somos libres de elegir nuestro destino para entrar en mercados internacionales o en el canal de retail llegado el caso.

"Desde la compra en 2021, en solo un año hemos duplicado la red de Levaduramadre"

¿Qué papel ha jugado Lizarran en estos años de dificultades?

Es una marca que ha mostrado ser un tremendamente robusta y resiliente, aunque requiere de un perfil hostelero para operarlo. Es la marca que más factura y está creciendo mucho. En todo el arco mediterráneo ya lo hace a doble dígito. Aunque es verdad que fue la marca que más sufrió en pandemia, en cuanto se levantaron las restricciones a la socialización, su recuperación llegó a toda velocidad.

¿Qué plan tienen con el delivery?

Pomodoro es la marca que mejor se comporta en este canal y la que más peso tiene, con un crecimiento relevante. Aunque en el caso de Levaduramadre, donde partíamos prácticamente de cero, hemos logrado facturar un millón de euros a domicilio.