Amazon tira la toalla: cerrará tiendas de Amazon Fresh y Amazon Go para centrarse en Whole Foods

Tras años intentando conquistar el sector de los supermercados con Amazon Go y Amazon Fresh, el gigante del comercio minorista tira la toalla, al menos por el momento. La compañía dirigida por Andy Jassy ha decidido cerrar una serie de establecimientos de estos dos negocios y pausar la apertura de otros nuevos al no conseguir los resultados esperados. A partir de ahora, centrará sus esfuerzos en la cadena Whole Foods, que tiene 513 tiendas en 351 ciudades de 44 estados de EEUU.

Amazon hizo su primera incursión en el sector alimentario en 2017 con la compra de Whole Foods por 13.700 millones de dólares. En ese momento, el plan del gigante del comercio minorista era posicionarlo incluso por delante del omnipresente Walmart. A continuación, se propuso establecer un nuevo modelo de supermercado o de los envíos de la cesta de la compra a domicilio con Amazon Go y Amazon Fresh.

Cinco años después, la empresa fundada por Jeff Bezos está lejos de alcanzar sus metas. Entre las 513 tiendas Whole Foods, los 38 establecimientos Amazon Fresh y los 28 locales Amazon Go que hay en EEUU, la compañía solo representa el 2,5% de la cuota de mercado en ese país.

En palabras del CEO de Amazon, el objetivo de la empresa era "encontrar un formato que se diferencie de la competencia". Sin embargo, todavía no han dado con "esa ecuación con diferenciación y valor económico" que les gusta y, por eso, van a esperar a encontrarla para seguir con la expansión de estos locales.

Además, también va llevar a cabo despidos en la división de alimentación, así como de la encargada de la tecnología y el diseño de estas tiendas, como parte los 18.000 empleos que quiere recortar Amazon para reducir gastos.

El Whole Foods más exclusivo de Nueva York

Como parte de su nueva estrategia, Amazon abrió el pasado mes de enero el Whole Foods más exclusivo de Nueva York, ubicado en el edificio One Wall Street, en el 66 de Broadway.

El diseño de la tienda rinde homenaje a la historia Art Deco del rascacielos de 172 metros de altura construido entre 1929 y 1931 con influencias inspiradas en Wall Street y el Distrito Financiero. El surtido de productos del nuevo local incluye más de 1.000 productos locales de Nueva York y sus alrededores, lo que lo convierte en el más extenso hasta el momento para el minorista.

Con este nuevo establecimiento, ya son 18 los que Whole Foods tiene en es la ciudad de Nueva York, 14 de ellos en Manhattan y 4 en Brooklyn.