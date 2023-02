El canal 'online' representa al menos la mitad de la facturación para el 79% del 'retail' español

El canal online se encuentra ya plenamente asentado en nuestro país. El 56,2% de los minoristas españoles obtienen hasta la mitad de su facturación anual de sus ventas digitales, porcentaje que incluso superan el 22,7% de los retailers.

Es una de las principales conclusiones de "la Radiografía del comercio minorista en España" realizada por el especialista en soluciones de comercio digital Square, y que además revela que apenas un 21,1% de los negocios consultados admite no tener tienda en internet.

Esta radiografía pone de manifiesto que, además de las tiendas online y los marketplaces, el comercio español ha empezado a apostar firmemente por canales digitales alternativos para sus ventas, Así, el 77,9% de las tiendas venden productos en redes sociales, con Facebook e Instagram como las más usadas, ambas con el 56%; seguidas por TikTok, usada por el 19,1% de los consultados, y por Twitter, con un 18%.

Asimismo, aparecen nuevas tendencias como las ventas mediante mensajes de texto o chats (25,1%), así como vías híbridas entre el mundo digital y el físico como los códigos QR colocados en los escaparates (19,7%), respectivamente.

Métodos de pago

En cuanto a los métodos de pago alternativos al efectivo, el 71,8% de los retailers también acepta pagos a través de medios electrónicos como PayPal o Bizum; el 56,4%, la tarjeta tradicional; y el 53,3%, tarjetas contactless; el 31,6% acepta apps monedero; el 12,8%, códigos QR; y el 7,1% ofrece opciones de compra ahora y paga después. Por su parte, entre los consumidores que compran en tiendas física, el pago sin contacto, con un 36,6%, ya ha superado al efectivo o las tarjetas convencionales como sistemas preferidos, con porcentajes del 24,3% y del 23,8%, respectivamente.

Respecto a las entregas, el 49,5% de los comercios ofrecen la opción de comprar online y recoger en tienda; un 33,5%, además, ofrece entrega en el mismo día; un 23,1% permite comprar a través de marketplaces; y un 19,3% cuenta con servicio de recogida en coche. De hecho, las principales razones que no elegir comprar en un negocio, según el estudio, son sus políticas de devolución poco convenientes (55,4%) o el no contar con servicio de entrega gratuita (43,7%). Además, la inmensa mayoría de los españoles (84,2%) prefiere una entrega estándar en su casa u oficina, frente a una recogida en tienda (click and collect) cuando compra por Internet.