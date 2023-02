Andalucía exhibe músculo en Fruit Logistica con 7.000 millones de exportación hortofrutícola

Cincuenta empresas andaluzas del sector hortofrutícola están presentes en la feria Fruit Logistica de Berlín. La comunidad exhibe músculo en este mercado después de certificar exportaciones de 6.291 millones de euros en frutas y verduras de enero a noviembre, con lo que cifra a final de año estará en torno a los 7.000 millones, récord histórico y un 8,6% por encima de 2021 (con datos de once meses).

La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha destacado «que además de frutas y hortalizas Andalucía también exporta tecnificación». A modo de ejemplo, Crespo ha citado el proyecto Demofarm, «que permite actualmente monitorizar explotaciones agrarias de frutas y hortalizas y que, más adelante, incluirá también otros cultivos». Asimismo, ha apuntado que la iniciativa europea LifeWatch ERIC en la que participa el Gobierno andaluz «lanzará un nanosatélite que hará posible la medición de datos de interés para el sector agrario de la comunidad autónoma».

En la misma línea, la almeriense Kimitec se presenta en la feria de Berlín de la mano de Bayer, con la que ha alcanzado un acuerdo para comercializar soluciones biológicas para la protección de cultivos y también de bioestimulantes, en una alianza de gran alcance.

Las empresas

La provincia de Almería es la que cuenta con mayor representación en el stand de la Junta de Fruit Logística 2023, ya que reúne un total de nueve empresas (Zoi Agrícola, Vicasol, Biorizon, Kopalmería, Cuadraspania, SAT Primaflor, Balcón de Níjar, Almagro Nature y Direct Grow). Destaca también la presencia de entidades de Huelva, que ascienden a siete en el Pabellón de Andalucía (Freshuelva, Earis & Berrypro, Flor de Doñana, Frutosol, Berrynext, Plus Berries y Be Nature SAT).

En el caso de Granada, la provincia está representada en este espacio por cinco entidades (Puerto de Motril, Fulgencio Spa, Hortícola Guadalfeo, S.A.T. Campos de Granada, Hortovilla y MAFA Vegetal Ecobiology); mientras que Córdoba y Sevilla acuden a la muestra internacional con una empresa por territorio (SAT Guadex y Apresa PLP, respectivamente).

La presencia de empresas granadinas se refuerza además con una expedición organizada por Cooperativas Agro-Alimentarias con Centro Sur (Huétor Tájar), Agrícola San Francisco (Huétor Tájar), San Isidro de Loja y Los Gallombares, además, de Hortovilla (Villanueva Mesía), y Espárrago de Granada S. Coop. And. de 2º grado integrada por Espafron S. Coop. And., Agromesia S.Coop.And, Vegachauchina S. Coop. And. y Espalorquiana S. Coop. And. todas productoras de espárrago verde, y las grandes cooperativas de la Costa Tropical, La Palma y el Grupo.

Fuera de este espacio habilitado por la Junta se encuentran gigantes del sector como Trops, que concentra la mitad de la producción nacional de mango o aguacate, o Unica Group, que destaca además de por las exportaciones por su alta capacidad de innovación.

«La comunidad autónoma andaluza concentra el 50% de la producción ecológica de España y ocupa el puesto número once en el ranking mundial», ha recalcado la consejera de Agricultura andaluza, Carmen Crespo, quien ha recordado que la Junta trabaja en «una ley del sector ecológico dirigida a aumentar el consumo de estos alimentos» porque, aunque este parámetro ha crecido en los últimos tiempos (2,3 puntos), no lo hace al mismo ritmo que la producción (5 puntos).