Inditex busca socios para traer a España la compraventa de ropa de segunda mano

Inditex está buscando socios o proveedores para ampliar el negocio de la venta de ropa de segunda mano, un servicio que lanzó el pasado 3 de noviembre en Reino Unido a través de la plataforma Zara Pre Owned y que pretende extender al resto del mundo este mismo año.

El consejero delegado del gigante de la moda gallego, Óscar García Maceiras, adelantó ya el pasado mes de diciembre que el objetivo era precisamente estudiar otros mercados si la prueba piloto lanzada en el mercado británico, tal y como de hecho está ocurriendo, funciona.

La plataforma tecnológica ofrece a los clientes de Zara la posibilidad no solo de comprar y vender artículos de segunda mano, sino también de realizar arreglos. Inditex no descarta así, en este sentido, que en éste último caso puedan participar algunos de los proveedores con los que ya trabaja. Aunque no está decidido todavía el momento en el que el servicio se lanzará en España, todo indica que, por una cuestión de volumen, se irá probando antes en otros mercados antes de introducirlo aquí.

Sostenibilidad

La propietaria de Zara explicó tras el lanzamiento en Reino Unido que "esta nueva plataforma en la web y la aplicación móvil de Zara es una acción más dentro del enfoque de sostenibilidad de Inditex y es un ejemplo de su compromiso con el avance hacia un modelo de economía circular que abarca todas las fases de su actividad, desde el diseño de productos hasta la gestión de sus tiendas, pasando por la fabricación, la logística y las oficinas de la compañía", explica Inditex.

Innovación

La plataforma se alinea y complementa así iniciativas ya existentes como el Inditex Sustainability Innovation Hub, una plataforma de innovación centrada en la búsqueda continua de los mejores y más sostenibles materiales, tecnologías y procesos en colaboración con start-ups como CIRC o Infinited Fiber, aceleradoras de innovación y colaboradores de referencia como el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Inditex refuerza su apuesta por la economía circular en un momento en el que están aumentando las criticas al sector de la moda desde distintas instituciones por su estrategia de sostenbilidad. Y es que, según la ONU, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta: produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y transportes marítimos internacionales juntos. En los últimos años ha multiplicado su producción, y ha pasado de producir dos temporadas a producir más de seis, para ofrecer cada dos meses nuevas piezas y tendencias a un consumidor que tira la ropa en la mitad del tiempo que hace quince años.

Pero la compraventa de ropa de segunda mano no obedece solo a una estrategia de sostenibilidad, sino también a la necesidad de entrar en un hueco de mercado que va en aumento y cuenta cada vez con un mayor número de consumidores en todo el mundo. De hecho, según un estudio Consumer Trend, elaborado el año pasado por la consultora de comunicación y marketing digital Samy Alliance, se calcula que el volumen de venta de ropa de segunda mano duplicará al fast fashion en 2030.