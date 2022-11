EE UU da luz verde al consumo de carne cultiva con células madre en laboratorio

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha avalado el consumo humano de carne elaborada a partir de células animales cultivadas en laboratorio.

En concreto, la FDA ha dado su visto bueno al uso de los productos de Upside Foods, una compañía estadounidense que fabrica su carne utilizando tecnología de cultivo de células animales para tomar células vivas de pollos y cultivarlas en un entorno controlado.

"El mundo está experimentando una revolución alimentaria y la FDA se ha comprometido a apoyar la innovación en el suministro de alimentos", han comentado en un comunicado el comisario de la FDA, Robert M. Califf, y, la directora del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada de la FDA, Susan Mayne.

Así, Upside Foods se ha convertido en la primera empresa del mundo en recibir la luz verde de una agencia regulatoria, lo que significa que ha aprobado el proceso de producción y ha confirmado que su pollo cultivado es seguro para el consumo.

"Llevaba mucho tiempo esperando este día. Han aceptado nuestra conclusión de que nuestro pollo cultivado es seguro para el consumo, lo que significa que Upside está un paso más cerca de estar en las mesas de todo el mundo", ha resaltado el consejero delegado de Upside Foods, Uma Valeti, en su cuenta de Twitter.

El estudio de la FDA incluyó una evaluación del proceso de producción de la empresa y del material de células cultivadas fabricado por el proceso de producción, incluido el establecimiento de líneas celulares y bancos de células, los controles de fabricación y todos los componentes e insumos.

Además de cumplir los requisitos de la FDA, incluido el registro de la instalación para la parte del proceso de cultivo celular, la empresa necesitará una concesión de inspección del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS, por sus siglas en inglés) para la fabricación del producto.

El propio alimento requiere una marca de inspección del USDA-FSIS antes de poder entrar en el mercado estadounidense. La FDA ha avanzado que, a medida que se acerca la entrada de este producto en el mercado estadounidense, se garantizará que "esté debidamente regulado y etiquetado".

Estos productos de carne elaborada con células animales, sin embargo, no están aún aprobados formalmente por la FDA. "La consulta voluntaria previa a la comercialización no es un proceso de aprobación. En cambio, significa que después de nuestra cuidadosa evaluación de los datos y la información compartida por la empresa, no tenemos más preguntas en este momento sobre la conclusión de seguridad de la empresa", detalla el organismo regulador estadounidense.

La FDA también ha abierto la puerta a estudiar otros productos de carne similares: "Estamos dispuestos a trabajar con otras empresas que desarrollen alimentos con células animales cultivadas y procesos de producción para garantizar que sus alimentos sean seguros y legales".

De hecho, ha reconocido que ya ha "entablado conversaciones con varias empresas sobre diversos tipos de alimentos elaborados a partir de células animales cultivadas, incluidos los alimentos elaborados a partir de células de marisco que serán supervisados exclusivamente por la FDA".

En cualquier caso, ha recordado que "los alimentos humanos elaborados con células animales cultivadas deben cumplir los mismos requisitos estrictos, incluidos los de seguridad, que el resto de los alimentos".