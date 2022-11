Inditex se enfrenta a una huelga en A Coruña en pleno 'Black Friday'

El colectivo de dependientes de A Coruña siguen en pie de guerra. La última negociación entre Inditex y el sindicato ha terminado sin acuerdo, lo que ha llevado a convocar el paro para los días 24 y 25 de noviembre, que coincide con la campaña del 'Black Friday' y con las primeras ventas de las Navidades.

Para esta huelga están llamados aproximadamente 1.000 trabajadores de las diversas tiendas del gigante textil, lo que supone la paralización de casi 50 tiendas de la región. La manifestación tiene como objetivo mejorar las condiciones de los dependientes y equiparar los sueldos entre los trabajadores.

Durante la reunión del jueves, Inditex propuso incrementar en 20 euros su propuesta anterior, cifra que no han aceptado los trabajadores y por eso han optado por mantener la convocatoria de huelga. Sobre todo no ha convencido al sindicato mayoritario, la Confederación Intersindical Gallega (CIG). Aunque durante estas reuniones también han participado CCOO y UGT quienes todavía no se han pronunciado porque esperan llegar a un acuerdo con Inditex.

La compañía textil ha propuesto una subida salarial de 202 euros al mes de manera gradual durante un trienio. Así, en lo que queda de este año sería 122 euros, el año que viene 40 euros y, por último, en 2024 de otros 40. No obstante, el sindicato de dependientes exige que este aumento sea de 500 euros al mes para que sus sueldos se equiparen a los trabajadores de logística y fábricas.

El origen de este paro no es de ahora. El colectivo ya tenía previsto una huelga antes de la pandemia, pero la situación sanitaria hizo que se suspendiera. Ahora, con la amenaza de la inflación y los costes de alimentación y energía sobre todo, es cuando los trabajadores de Inditex han querido volver a hacerse eco.