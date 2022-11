Cortefiel traslada su modelo online multimarca a sus tiendas físicas con 50 marcas

La empresa matriz de Cortefiel, Tendam, ha anunciado que sus tiendas de España y Portugal comenzarán a vender durante la próxima campaña de otoño-invierno una selección de hasta 50 marcas de terceros como Levis, Silbon, UGG, Vero Moda, Munich, Vila, Columbia, Hunter, Tous, Ecoalf, Nuxe o Textura.

Estas marcas, que están disponibles en la plataforma omnicanal multimarca de la compañía en internet, tendrán cabida en los establecimientos de la marca al considerarse complementarias a los productos de Cortefiel.

Estas prendas se sumarán tanto a las de su propia colección como a las de las otras marcas del grupo que se venderán "en exclusiva" (Hoss Intropia, Pedro del Hierro, Slowlove, OOTO (Out Of The Office) y TFP by Tamara Falcó).

Tendam ha subrayado que su plataforma multimarca, puesta en marcha a finales de 2020, ha afianzado el "posicionamiento omnicanal del grupo por segmentos de cliente", al tiempo que ha reforzado "el atractivo del catálogo online mediante una oferta ampliada de marcas afines al consumidor de las actuales en Tendam, fortaleciendo también el surtido de calzado y prendas deportivas y ampliando a nuevos segmentos como los de belleza y textil hogar".

Con esta iniciativa, Tendam pretende abrir "su red capilar de tiendas físicas a un mayor abanico de opciones convirtiendo el formato de sus locales en un modelo de omnicanalidad total" y ha lanzado una campaña en televisión en la participan los "modelos insignia" de Cortefiel.