Tecnología y restauración: una combinación ganadora

Hemos abrazado un estilo de vida marcado casi de forma íntegra por las nuevas tecnologías, que se han convertido en herramientas fundamentales para nuestra sociedad. Su evolución representa un profundo cambio a lo largo de la historia y la forma en que la utilizamos siempre genera beneficios y desafíos. Está demostrado que la tecnología de vanguardia aumenta la productividad y la eficiencia de las actividades humanas al permitirnos ahorrar tiempo a la hora de realizar tareas, además de ayudar a tomar decisiones gracias a la gran cantidad de información de la que se dispone.

En el sector empresarial, la transformación digital de los diferentes procesos gracias a las nuevas tecnologías es una realidad presente en todos los negocios, y la restauración no es una excepción. Herramientas inteligentes que ayudan en áreas tan diferentes como la contratación de empleados, la gestión de recursos en la cocina o la planificación de horarios, consiguen ahorrar mucho tiempo y costes a los restaurantes, además de ayudarles enormemente a superar el reto de ofrecer a los clientes una atención de calidad. Tanto es así que, según el indicador de confianza llevado a cabo por la Confederación Empresarial de Hostelería de España en restaurantes de todo el país, el 83,5% afirma disponer de herramientas digitales, frente a un 13,9% que no dispone de ninguna y un 2,6% que no contestó a la encuesta.

Esta industria está presentando algunas nuevas tendencias en torno al uso de la tecnología que están aquí para quedarse, como la digitalización de los procesos y la utilización de cartas virtuales, el uso de tecnologías más intuitivas y personalizadas para cada restaurante, el desarrollo de servicios enfocados de manera particular a cada cliente y el control completo del restaurante desde una misma plataforma. Todo ello supone dotar al local de una herramienta que ayude a la gestión total del restaurante y ofrecer al cliente el mejor de los servicios, sea cual sea la propuesta del espacio, ya sea gastronómica o vitivinícola.

Y es que según el informe publicado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) a partir de los datos de INFOVI, en mayo de 2022 nuestro país experimentó un crecimiento del consumo de vino, alcanzando los 10,44 millones de hectolitros, un 11,1% más que hace un año. En este sentido y dirigiéndonos hacia este sector que está en pleno crecimiento, ya existen y se están implementando plataformas capaces de facilitar las labores de los jefes de restaurantes y personal del mismo, como es el caso de WineAdvisor.

Esta plataforma líder en gestión de cava y recomendación de referencias de vino consigue llevar un control exhaustivo del stock de un restaurante, además de servir como herramienta de diagnóstico para detectar cuáles son las oportunidades de mejora en la gestión de la bodega. Según últimos datos recogidos y aportados por la misma aplicación, aquellos locales que han implementado los servicios de WineAdvisor han visto aumentado su ticket medio de consumo en vino a partir de un 20%, dejando una clara evidencia de la relevancia de la utilización de estas herramientas.

Plataformas como la nuestra aportan una valiosa información en tiempo real sobre las ventas y el comportamiento de los consumidores con el objetivo de mejorar la toma de decisiones correspondientes al negocio, aumentando de ese modo la calidad de la experiencia y el valor percibido por el cliente.

Es muy importante que la restauración siga tomando conciencia de la importancia de invertir en este tipo de herramientas y de elaborar planes de transformación digital. Esto permitirá aumentar la productividad, agilizar los procesos internos, obtener un análisis más eficaz del comportamiento de los clientes y, como consecuencia, ofrecer un mejor servicio. La tecnología es el futuro de la restauración.