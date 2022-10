El apagón de los invernaderos holandeses relanza a Almería

Los comerciales de los stands de las empresas hortofrutícolas con invernaderos en la costa almeriense y granadina apenas han tenido tiempo para tomarse un descanso durante la recién clausurada Feria Fruit Attraction ante la avalancha de cadenas de distribución europeas intentando cerrar acuerdos para sus producciones.

El temor a un posible desabastecimiento del mercado por la importante reducción de la producción de los invernaderos holandeses y de otros países del Centro de Europa derivada del incremento de los costes energéticos ha hecho que los gigantes europeos de la distribución intenten "blindarse" con la producción de nuestro país, capaz de garantizarles el suministro en invierno al aprovechar la abundante luz solar y no depender de las fuentes de energía fósiles. A esto se une que la reconocida calidad y seguridad alimentaria otorga también a las hortalizas españolas ventaja frente a otros competidores como Marruecos o Turquía.

Los primeros productos de los invernaderos españoles han empezado a llegar este otoño a los mercados europeos, con noviembre, diciembre y enero como los meses más fuertes en una campaña que se prolonga hasta finales de la primavera, explica Luis Miguel Fernández, gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal). Sin embargo, esta ventana se ha ido estrechando progresivamente por la competencia holandesa, que comenzaba a producir en marzo y copaba también el invierno, algo que ha provocado varios años de precios ruinosos para los productores españoles.

"Este año no van a utilizar la luz led por la noche ni el gas para hacer cogeneración por lo caro que está y no les compensa. La suerte que tenemos es que no vamos a coincidir con ellos y eso nos deja a nosotros más solos en el mercado", añade Fernández.

El nuevo escenario ha tomado forma en Fruit Attraction. "Por primera vez en muchos años los clientes están detrás nuestro y en la Feria se ha evidenciado. Es una situación a la que nosotros no estamos acostumbrados y tenemos que manejar: poder satisfacer a nuestros clientes en volumen, pero también en calidad, seguridad y servicio", explica Fernández quien añade que "hay acuerdos, pero muchos proveedores no quieren cerrar precios" tras 15 años en los que la distribución ha impuesto sus reglas. "Además, los costes van creciendo mes a mes y te puedes pillar los dedos", indica.

Francisco Góngora, presidente de la Interprofesional Hortiespaña, que agrupa a 101 empresas productoras y comercializadoras de frutas y hortalizas y del sector ornamental bajo invernadero, asegura que "en gran medida está todo vendido, pero luego hay que ver la incidencia que tiene la política de precios, pero hay muy buenas perspectivas".

Apuesta por la calidad

"Aquí tenemos siempre un producto que apuesta mucho por la calidad, en el que se utiliza la lucha biológica y no se emplean fitosanitarios" explica Góngora para justificar que la apuesta de los operadores europeos por nuestro país frente a otros productores como Marruecos o Turquía no es casualidad.

En ese mismo sentido, Luis Ángel Fernández, de Coexphal, señala que "llevamos desde 2006 sin una alerta sanitaria y países como Marruecos o Turquía tienen todas las semanas alguna. Ahí está también el esfuerzo de Almería, que se ha sabido adaptar a la lucha biológica, a los métodos productivos respetuosos con el Medio Ambiente, a ser más sostenible y a vender un producto limpio y con garantías, lo que no pueden hacer otros orígenes. Y eso lo están pidiendo los mercados y por eso prefieren venir aquí a comprar seguridad".

Tras varios años de campañas muy complicadas, el optimismo en el sector es evidente ante una previsible mejora de precios que permita hacer frente al incremento de costes del que el sector no ha escapado. "Las perspectivas son buenas porque sabemos que no vamos a competir con Holanda, aunque es un país que todavía importa mucho y reexporta. Lo importante es que no nos afecta esa crisis energética porque todo se hace con el sol y no necesitamos luz artificial ni calefacción. Pero sí nos afecta la subida de plásticos, fitosanitarios, fertilizantes, semillas, etc. Entre producción y comercialización se han podido incrementar los costes entre un 40 y un 50% y eso hay que llevarlo al precio de venta o el productor pierde dinero", asegura Luis Miguel Fernández.

El director general de la cooperativa Vicasol, José Manuel Fernández, reconocía en Fruit Attraction, que "se amplía nuestra campaña de invierno, que era muy corta y con precios muy bajos que no llegaban a los niveles de rentabilidad porque llevábamos muchos años con exceso de mercancía". En su opinión, "la perspectiva para dos o tres años es que va a haber menos producto, porque el precio del gas no va a bajar. Tenemos un hueco que tenemos que aprovechar, una oportunidad para llegar a un precio justo que haga atractiva la producción", aunque advierte "no podemos pedir más de lo necesario para favorecer el consumo".

Para Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, "al igual que en la pandemia, Almería no falla" y el interés de las cadenas europeas por cerrar acuerdos "lo antes posible" permitirá que los productores tengan capacidad de negociación.