McDonald's lanza un menú elaborado por el cantante Sebastián Yatra

McDonald's ofrece desde este jueves el nuevo menú elaborado por el cantante colombiano de 27 años Sebastián Yatra, una combinación de los productos favoritos del artista que se ha involucrado personalmente tanto en la elección de los productos como en el diseño.

Con este nuevo Menú, el artista quiere que todos sus fans puedan disfrutar de McDonald's de la misma manera que lo hace él. Por eso, ha creado junto con McDonald's una edición limitada del Menú Sebastián Yatra que contiene una combinación de sus sabores favoritos.

El artista, que actualmente triunfa con su música a nivel internacional y goza de un gran reconocimiento en España, es fan incondicional de McDonald's y ha escogido sus productos favoritos para crear su menú completo compuesto por una hamburguesa cuarto de Libra con queso, pero con doble de carne, patatas fritas con su salsa favorita de BBQ, Coca-Cola Zero y de postre, el icónico Sundae de Caramelo.

Cabe destacar que, gracias a esta colaboración, un producto tan icónico como el cuarto de Libra, por primera vez estará disponible con doble de carne siguiendo los gustos del artista y que las patatas fritas se sirven con su salsa favorita, que es la de BBQ.

El menú estará disponible por tiempo limitado en los más de 560 restaurantes McDonald's de toda España y también a través de McDelivery y McAuto, por 8,90 euros.

Fruto de esta colaboración y con el objetivo de generar experiencias únicas a todos los fans del artista y de McDonald's, se han diseñado una serie de acciones que la compañía irá desvelando durante el tiempo limitado que estará disponible el Menú en los más de 560 restaurantes en España.

El artista firma así su propio menú favorito y se convierte en la segunda edición de este lanzamiento en España, que ha tenido gran aceptación por parte del público. Con esta nueva apuesta, McDonald's vuelve a demostrar una vez más que todas las personas, sean quienes sean, tienen su menú preferido.

De su menú, Sebastián Yatra ha asegurado: "Fui tantas veces a McDonald's desde pequeño, y me ha acompañado en las distintas etapas de mi vida, que el estar ahora en colaboración con ellos, haciendo mi propio menú, no solo es algo que me emociona, porque me identifico con la forma que inspira felicidad".

Y añade: "Siento que la comida también es una experiencia y McDonald's me ha acompañado en muchas experiencias hermosas. El 'Menú Sebastián Yatra' refleja mi personalidad y mis gustos; por eso me alegra esta nueva forma de compartir algo muy personal con el público, ojalá les guste tanto como a mí".

Por su parte Natalia Echeverria, Chief Marketing & Digital Officer de McDonald's España, ha destacado: "Yatra es un fan incondicional de McDonald's, lo que nos animó a poner en marcha esta iniciativa tan especial para nosotros.

Como marca, compartimos muchos valores con el artista como la modernidad, la diversión, o la cercanía, y por eso estoy convencida de que el nuevo Menú de Sebastián Yatra va a ser un éxito"

Echeverría comenta también: "Espero que los fans de Yatra y nuestros clientes puedan disfrutar de esta colaboración, para McDonald's es muy importante estar cerca de ellos y ofrecerles buenos momentos de diversión".

Artistas de prestigio

Esta colaboración entre McDonald's y el artista ha contado además con la participación de profesionales de la talla de Joaquín Cambre, director de una de las versiones del videoclip de Tacones Rojos que es además la canción oficial del Menú de Sebastián Yatra dado su éxito y reconocimiento mundial alcanzando más de 1.6 billones de reproducciones.

Entre el elenco de profesionales también se encuentran Valero Rioja, consagrado fotógrafo de moda, Jesús de Paula en maquillaje y peluquería y Daniela Gutierrez como estilista.

Esta iniciativa viene avalada por la gran acogida que tiene esta acción a nivel internacional desde su lanzamiento en 2020 bajo el nombre de "Famous Order" en la que ha contado con la participación de reconocidos artistas, como la rapera estadounidense Saweetie o cantantes como Travis Scott, J Balvin o el grupo surcoreano BTS, quienes han tenido también su menú McDonald's. Aitana fue la primera artista que compartió su menú McDonald's en España.

