Rueda consolida su liderazgo en el mercado de vinos blancos con denominación

El 41,8% de la cuota de mercado de vino blanco con denominación corresponde a la D.O. Rueda, según el último informe de la consultora Nielsen IQ de junio. Los vinos de Rueda crecen en todas las zonas de España.

Empieza el verano con buenas noticias para la D.O. Rueda. Según el último informe presentado por la consultora Nielsen IQ, la Denominación de Origen Rueda consolida su liderazgo en el segmento de vinos blancos de calidad, con D.O., lo cual manifiesta que esta denominación es la preferida y la más consumida por los españoles.

Así mismo, en el conjunto de los vinos con D.O. de España, Rueda se alza con un 13,3%, siendo la segunda D.O. en el panorama vitivinícola español tras Rioja, dato más que relevante teniendo en cuenta que el consumo de vino blanco en total en España es de 31,7% (tinto 92,8% y rosado 5.5%).

Cabe destacar el aumento que la D.O. Rueda ha tenido en ambos canales de distribución (Hostelería y Alimentación) en vino con D.O.: en el canal de Hostelería la D.O. Rueda cuenta con un 17%, siendo la segunda D.O. tras Rioja y en Alimentación un 11,1%, tras Rioja y Valdepeñas.

Las ventas de la D.O. Rueda (según el informe de Nielsen IQ) se reparten el 37,2% en Alimentación – lo que supone un 1,9% de aumento, a pesar de la caída del 2% del vino blanco con D.O. en este canal - y el 48,5% en Hostelería, y las zonas en las que las ventas se sitúan por encima del conjunto de los vinos con D.O. son: A2 Este, A4 Centro, A6 NorteCentro y AM Madrid.

"Estamos muy contentos con la evolución de los vinos de la Denominación de Origen Rueda. Esto es un soplo de aire fresco tras los duros momentos pasados con la pandemia y donde por fin se pueden ver los grandes esfuerzos realizados por todos, desde los bodegueros y viticultores, hasta los canales de distribución y los consumidores que han confiado en nosotros", concluye Carlos Yllera, presidente de la D.O. Rueda.

En definitiva, una buena noticia que pone de manifiesto cómo los consumidores continúan apostando por los vinos de esta denominación, porque hay "Mucho que celebrar, mucho que compartir".