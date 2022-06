Nuestro objetivo con El Kiosko es tener 50 restaurantes en 2025

Cuando los socios de Grupo Dihme decidieron abandonar la banca en 2016 para convertirse en hosteleros no pensaban que llegarían a 2022 con perspectivas de cerrar el año con 27 restaurantes operativos de El Kiosko (cadena que compraron en 2021) y 42 franquicias de Telepizza. Y lejos de parar, el objetivo es seguir creciendo.

¿Cómo pasa un empleado de banca a convertirse en empresario de hostelería?

Después de muchos años de carrera en Santander, con 40 años decidí, junto a mis dos socios, crear una empresa para montar un bar y vivir una nueva experiencia. Compramos un Telepizza y en 2016, cuando teníamos 16 franquicias de la marca apostamos por convertirnos en empresarios de restauración.

¿Cómo se fraguó la compra de la cadena El Kiosko?

Tras abandonar el banco y haber adquirido mucha experiencia en la gestión de franquicias, pensamos que era el momento de que Grupo Dihme se convirtiera en una empresa franquiciadora. En El Kiosko encontramos lo que buscábamos e iniciamos conversaciones en 2020 que se materializaron a finales de marzo del año pasado.

¿Qué les aportaba exactamente este concepto de restaurante?

El Kiosko tiene algo que desde su nacimiento en 2014 hace que el cliente lo perciba como un concepto diferente, no como una franquicia. Su adn no se puede copiar. Tiene un fuerte componente de lifestyle que se mezcla con un ambiente familiar y una carta similar a la de un restaurante independiente. El Kiosko no es un 10 en nada, pero sí un 8 en todo.

"Tenemos infraestructura para contar con 150 locales de varias marcas en 10 años"

¿Cómo se ha comportado el concepto durante la pandemia y la actual inflación?

Se trata de una marca con mucha cintura frente a las volatilidades del mercado. Con pequeños retoques de carta podemos afrontar las expectativas de inflación y subida de precios. Aunque a largo plazo quiero ser optimista, a corto gestionamos el negocio con pesimismo, lo que nos permite contener el ticket medio en torno a los 23 euros.

¿Están sufriendo también el problema de la falta de trabajadores?

Sí, y para vencer este problema tenemos el proyecto de crear una escuela de hostelería para captar talento y profesionalizar la actividad. Queremos que la gente vea recorrido en sala, cocina y operaciones.

¿Cómo ha evolucionado su expansión desde la compra de la marca?

En el momento de la adquisición, El Kiosko contaba ya con 20 locales en varios puntos del país, aunque con una fuerte implantación en Madrid. Ahora, en junio de 2022 sabemos que cerraremos el año al menos con 27 restaurantes de la marca, aunque estamos convencidos de que serán 30 por el interés de potenciales franquiciados.

"En septiembre lanzaremos un nuevo concepto basado en los colmados"

¿Qué objetivos de crecimiento se marcan en el grupo?

No vemos un futuro con 100 locales de El Kiosko, porque iría en contra de la exclusividad de la experiencia que queremos mantener. Nuestro objetivo a medio plazo es alcanzar los 50 restaurantes de la marca en 2050. Pero contamos con la infraestructura de grupo para tener 150 establecimientos de varias marcas en el plazo de diez años.

¿Se plantean contar con más enseñas en la compañía?

Además de El Kiosko y Telepizza, cadena con la que cerraremos el año con 42 locales operativos, nos plantemos la creación de una tercera marca. Es probable que en septiembre demos a conocer un complemento de El Kiosko, un concepto similar a un colmado, una tienda de producto muy cuidada.

¿Su expansión geográfica irá siempre de la mano de franquiciados?

Para el año que viene tenemos ya tres aperturas firmadas para El Kiosko, porque trabajamos con franquiciados que tienen planes de desarrollo. Sin embargo, nuestra idea es mantener el control del comportamiento del negocio con locales propios conforme vayamos abriendo nuevos mercados Ahora contamos con cinco.

¿Cuáles son sus áreas de mayor interés para la marca?

Además de Madrid, ya estamos en Barcelona, Valencia e Ibiza, por lo que nos centraremos en expandirnos en Baleares, donde ya tenemos firmadas tres aperturas para Palma de Mallorca, además de Andalucía, donde nuestro local del Aeropuerto de Sevilla se convertirá en el primero de la comunidad.

¿Seguirán combinando diferentes tipos de ubicaciones?

Sí, tenemos un concepto polivalente que está cómodo a pie de calle, en parques o en centros comerciales. Hemos abierto hace unos días en La Vaguada (Madrid) y a comienzos de julio lo haremos en Oasiz (Torrejón de Ardoz). Además, vemos que el consumo de dentro de las ciudades se está trasladado al exterior, a barrios residenciales con terrazas, y a los fines de semana.