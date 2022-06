El 57% de los españoles consume alternativas vegetales a los lácteos, según los datos del informe 'El consumidor de alternativas vegetales a los lácteos' realizado por Aecoc Shopperview en colaboración con Abbot Kinney's. Además, el 77% considera que son más saludables.

El estudio también muestra que el 21% de los encuestados se plantea comprar alternativas vegetales a los lácteos y, entre los que ya consumen, el 43% afirma que incrementará su consumo de estos productos.

En el análisis por categorías, el informe muestra que los artículos más consumidos son las alternativas vegetales a la leche, a los yogures, productos lácteos y helados, en este orden; mientras que, entre las alternativas a la leche, el 35% opta prioritariamente por las de avena, el 23% por las de almendra y el 20% por las de soja.

Dentro de las tendencias de compra, el informe muestra que seis de cada diez prefieren comprar alternativas vegetales de marcas reconocidas. De éstos, un 50% que es fiel a una misma enseña y la otra mitad cambia de marca en función de las promociones.

Por otra parte, un 34% de los consumidores advierte que le resulta complicado encontrar estas alternativas vegetales a los lácteos en las tiendas.

Motivación saludable

Los datos de Aecoc Shopperview también aportan información sobre cuáles son los principales motivos de compra de las alternativas vegetales a los lácteos. El 32,2% de los encuestados los consume porque entiende que son más saludables que los lácteos de origen animal, mientras que un 26,5% considera que facilitan la digestión y un 25,2% lo hace por el sabor.

Además, seis de cada diez consultados aseguran que estaría dispuestos a pagar más por la versión vegetal de los productos lácteos.

Por su parte, el 36% de los encuestados que no consume este tipo de productos afirma que lo hace porque no tienen buen sabor, mientras que un 35% cree que son más caros que los productos lácteos y a un 27% no le convence la textura.