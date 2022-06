Del libre mercado al monopolio, desamparados y sin voz

El último movimiento del Ministerio de Hacienda en España es ni más ni menos que contra la libre empresa y el libre mercado. Los empresarios del sector del vapeo nos levantamos el 11 de mayo con la sorprendente noticia de que el Consejo de Ministros había aprobado un Anteproyecto de Ley para trasladar el libre mercado de cigarrillos electrónicos al monopolio del estado, restringiendo la venta online de vapeadores y dictando el cierre de tiendas especializadas.

No es ningún secreto que este Gobierno no le tiene especial aprecio a los cigarrillos electrónicos y probablemente sea por la desinformación que le llega de las organizaciones del control del tabaco. Así lo ha demostrado en varias ocasiones desmarcándose de posiciones como la de países como Francia, Alemania, Italia o Inglaterra. Sin embargo, reconozco que de entre todas las iniciativas que podía llevar a cabo el Gobierno, esta es la más autoritaria y desproporcionada contra las PyMes del sector del vapeo.

Con un sencillo golpe de mano e ignorando a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), el Ministerio de Hacienda quiere restringir toda la venta de dispositivos electrónicos de liberación de nicotina a los estancos prohibiendo también la venta online. No es de extrañar que para la aprobación de este anteproyecto no le haya preguntado su opinión ni a la CNMC ni al Consejo Económico y Social.

Esto implica el cierre de más de 400 tiendas especializadas en productos del vapeo y la perdida inmediata de más de 1200 empleos, que en el medio plazo serán 3.000 familias las que perderán sus empleos. Este es solo el principio del fin para el sector del vapeo. Se trata de la vuelta a un modelo del pasado, preconstitucional, propio de una época oscura en la que se monopolizaban mercados bajo la tutela del Estado.

No podemos entender este castigo a las PyMes justo cuando se estaban consolidando. Se trata de una decisión unilateral y sin ningún razonamiento, donde no solo no se ha tenido en cuenta la opinión de los afectados, sino que también ha ignorado el posicionamiento de la CNMC, al dejar muy claro que le parece desproporcionada e innecesaria la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos en tiendas especializadas y por el sistema online.

Para nuestros clientes es un golpe importante, más de 500.000 personas exfumadores ahora tendrán que volver a comprar el producto que les ayudó a dejar de fumar a los estancos. Como exfumador gracias al vapeo puedo asegurar que esto será como obligar a un alcohólico a comprar un refresco en una licorería.

El Gobierno todavía puede revertir esta decisión y evitar la aniquilación de todo un sector. ¿Queda alguien que todavía crea en los principios del libre mercado europeo?