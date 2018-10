La renta fija registra los mayores reembolsos en tres años

Cuando se habla de octubre negro en los mercados siempre se piensa en los activos de renta variable, pero a juzgar por los datos que acaba de publicar la consultora TrimTabs en esta ocasión la renta fija también se enfrenta a un octubre negro, al menos en lo que a flujos se refiere.

Según sus datos, durante las tres primeras semanas de este mes los fondos de renta fija, incluidos ETFs, han registrado reembolsos a nivel mundial que ascienden a 23.600 millones de dólares, lo que supone la mayor salida de dinero en este tipo de productos desde diciembre de 2015. Las cifras no incluyen los flujos que se hayan podido producir esta semana, en la que, no obstante, se han producido compras en la mayoría de bonos soberanos.

"La Fed no es la única que está reduciendo sus compras de bonos y las recientes ventas de los inversores están mostrando un claro cambio de la tendencia", apunta David Santschi desde Trim Tabs. No en vano, si algo demuestran estas cifras es que son muchos los inversores que se han cansado de ver números rojos en unas carteras que en los últimos años no han hecho más que dar alegrías al calor de los programas de estímulos que hoy están retirando del mercado los bancos centrales. "Hay muchos fondos que están teniendo peores resultados de los que el cliente espera, sobre todo aquellos que lo compraron como alternativa a los depósitos y que han visto que en apenas unos meses han perdido la rentabilidad de los últimos años", apunta Enrique Lluva desde Imantia.

No en vano, según los datos de Morninsgstar, son muchas las categorías de la renta fija que acumulan abruptas pérdidas en el año, desde el 7% que se deja la renta fija emergente al 0,5% que ya ceden los fondos monetarios en euros.

Solo se salvan los inversores que optaran a principios de año por apostar por la revalorización vía divisa, ya que las categorías que mejor salvan de la mala racha de la renta fija son las de monetarios en dólares o en yenes.

Puede alcanzar a las acciones

Entre esos inversores que han decidido dejar de dar oportunidades a una renta fija que en términos generales apunta a amplificar sus pérdidas los próximos años están también los gestores de fondos, que ante la dificultad de encontrar valor sin incurrir en demasiado riesgo, han aumentado los niveles de liquidez de su cartera hasta máximos.

Un movimiento que preocupa a BlackRock, desde donde advierten que "el peor escenario posible sería que los tenedores de bonos ilíquidos rotaran sus carteras a otros más líquidos para aumentar su liquidez, ya que generaría una fuerte reacción en cadena de ventas de bonos que terminarían alcanzando a las acciones".