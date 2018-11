Susana Díaz contraataca con Vox ante las acusaciones de corrupción: una contra tres en el debate a cuatro

Los tres candidatos a presidir la Junta por el PP-A, Adelante Andalucía y Ciudadanos, Juanma Moreno, Teresa Rodríguez y Juan Marín, respectivamente, fueron anoche uno afeando a la presidenta de la Junta y candidata socialista, Susana Díaz, los casos de corrupción que salpican al PSOE en Andalucía. La candidata socialista intentó sortear el ataque a tres asegurando que "atacan a quien saben que no tiene nada que ocultar". Pero su verdadera arma fue otra: Vox.

"Sacan casos que ocurrieron en etapas anteriores a que yo llegara a la Presidencia de la Junta o de instituciones en las que no tengo responsabilidad, y eso es el ejemplo de que si no me podéis sacar nada de mi etapa como presidenta es porque no hay nada", dijo Díaz replicando a sus tres adversarios el segundo debate 'a cuatro' que se celebró en el marco de las elecciones andaluzas de este domingo.

Fue en el tercer bloque, sobre 'Transparencia, confianza en la vida pública y pactos postelectorales', donde se desató esta guerra.

La mayor parte de las intervenciones de Moreno, Rodríguez y Marín las dedicaron a recordar a Díaz casos de corrupción del PSOE y a acusarla de no poner medios para que no vuelvan a ocurrir por no haber aprobado medidas en este sentido en la pasada legislatura. El caso ERE, el uso de tarjetas de la Faffe en prostíbulos, el de la Fundación Guadalquivir o los cursos formación han sido los casos más recurrentes que han planteado los candidatos.

La candidata de Adelante fue la encargada de abrir este bloque, y lo ha hecho señalando que la corrupción es "un escollo para el desarrollo de los pueblos" cuando ha recordado que se han perdido en España 48 millones "por la corrupción y por la mala gestión", lo que supone "menos recursos para los servicios sociales".

Además, Rodríguez advirtió de que sus rivales tienen "dificultades de coherencia" al hablar de corrupción, mientras ha defendido las medidas que recoge Adelante Andalucía en su programa electoral frente a lo que considera como "una legislatura perdida" para poner en marcha medidas anticorrupción, transparencia y fiscalización.

Por su parte, Moreno defendió que la corrupción provoca un daño "irreparable" para Andalucía, a la par que ha subrayado en "la pésima gestión del PSOE-A" y en su "falta de ética, transparencia, control, decisión y coraje para terminar con la corrupción". "No hay un día sin un caso de corrupción socialista en las páginas de periódicos nacionales", señaló el candidato del PP-A antes de pedirle a Susana Díaz que explique por qué su Ejecutivo pidió el archivo del caso ERE.

Juan Marín, por su parte, lamentó que el PP y el PSOE se reprocharan casos de corrupción pero que ninguno pidiera perdón. "Moreno representa al único partido condenado por corrupción y Susana Díaz calla como siempre, se le ha robado dinero a los parados y sigue callada". Así, reivindicó las medidas que defiende Cs para luchar contra la corrupción y los privilegios, tales como eliminar los aforamientos, la oficina anticorrupción o una reforma de la ley electoral pero "PP y PSOE dijeron que no". "Para poner en marcha medidas contra la corrupción hay que creer la en limpieza de las instituciones", sostuvo antes de incidir en que "ni el PP ni el PSOE están legitimados para dar lecciones" y que Cs es "único partido que puede acabar con la corrupción".

Díaz utiliza Vox como boomerang contra PP y Ciudadanos tras los ataques por corrupción

"Hay mucho interés en utilizar la corrupción uno contra otro pero poco interés en combatirla", ha comenzado advirtiendo Díaz, que ha preguntado en varias ocasiones a los candidatos del PP-A y de Cs si "están dispuesto unir su votos con Vox con tal ir contra el PSOE-A". Al final de sus intervenciones, y al no haber obtenido respuesta, dijo que de ser así "sería una mala noticia".

Díaz cree que a sus rivales les "molesta" que durante los años que lleva al frente del Ejecutivo "no han encontrado ni una mancha" y además, asegura, "hemos puesto todos lo controles". "Díganme una administración que tenga más controles que la Junta", preguntó antes de responder a Moreno que el servicio jurídico decidió pedir el archivo de una parte específica de los ERE cuando "el Tribunal de Cuentas nos daba la razón". Asimismo, a Rodríguez le ha recomendado "prudencia" al recordarle casos que afectan a Cádiz: "No se puede echar el manto de la sospecha sobre todas instituciones por arañar votos".

Díaz insistía entre acusaciónes de mentir en que "no han encontrado nada", mientras reprochaba a los tres adversarios que "no quieren combatir la corrupción sino aprovecharse de ella y entrar en el 'y tú más". En concreto, a Marín le afeó que hay estado tres años y medio a su "vera" diciendo que cumplía y ahora diga que "soy lo peor". Garantizó que no cobra dietas y que de los cuatro es la que menos cobra a pesar de que "tengo alguna responsabilidad más", dijo con retintín en referencia al cargo que busca revalidar el domingo. "Hacer uso de corrupción para dañar no es ir contra la corrupción sino contra el adversario".

La candidata del PSOE-A cerró el bloque afirmando que podrían haberse puesto tres atriles contra uno, por los ataques que han proferido sus tres rivales contra ella, e insistió en que la Junta "es la institución más transparente de España".