Susana Díaz ganaría en Andalucía con un ligero descenso, según un sondeo

La actual presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, revalidaría su puesto en las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre. El PSOE continuaría como la fuerza política más votada con cosechando entre los 41 y 42 asientos en el Palacio de San Telmo. No obstante, para los socialistas, que llevan gobernando 37 años consecutivamente en esta Comunidad, sería la peor marca de su historia. En los comicios de marzo de 2015, Díaz obtuvo 47 diputados, un 35,4% de los votos.

A dos semanas de la cita que tienen los andaluces con las urnas, un sondeo de la consultora GAD3 que publica el diario ABC da como ganadora a Susana Díaz, que cosecharía un descenso de entre seis y cinco diputados.

Sin suma del bloque centro-derecha

No obstante, según los mismos datos, el bloque de centro-derecha no lograría una suma suficiente para arrebatar el poder a Díaz. Así, la formación popular, que lidera Juanma Moreno, obtendría entre los 25 y 27 diputados, lo que supone un 22,3% de los votos. Este resultado supone un notable descenso de los asientos actuales que tiene el PP en Andalucía, 33.

Por su parte, Ciudadanos sería uno de los 'ganadores' de la cita democrática. Juan Marín competiría por el segundo puesto con Moreno. Por ahí, la formación naranja, que actualmente cuenta con nueve parlamentarios, conseguiría entre los 22 y 25. No en vano, la notable subida de Ciudadanos no compensaría el descenso de los populares. En el mejor de los casos para ambos juntaría 50 escaños. El umbral que abre la puerta de la gobernabilidad en el parlamento andaluz se sitúa en los 55. En cuanto a los líderes nacionales de ambas formaciones, Rivera ha dejado claro que no apoyarán de nuevo otro gobierno de Díaz, mientras que Pablo Casado, que ha incrementado su presencia en los actos electorales previos a la que será su primera gran cita en las urnas como máximo responsable del PP. El resultado podría ser una suerte de interpretación plebiscitaria respecto a su contrincante naranja. En ese sentido, tanto en Sevilla, Málaga y Cádiz hay sorpasso de Ciudadanos al PP.

Por otro lado, Adelante Andalucía, donde confluyen Podemos e IU, se posicionaría entre los 17 y 19 asientos, por los 20 obtenidos en 2015. Este 17,4% de los votos, que le relegaría a la cuarta posición, podría darle la autoridad de 'facilitar' algunos situaciones al Ejecutivo socialista.

En Sevilla, gran feudo de la actual presidenta, vuelve a ganar Díaz, aunque pasaría de ocho a siete diputados, mientras que en Málaga Ciudadanos podría rozar los cinco.

El sondeo de GAD3 para ABC ha contado con 1803 entrevistas entre el 8 y 14 de noviembre.