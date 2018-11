La falta de apoyos a los Presupuestos separa al PSOE del plan del Gobierno

La presentación de los Presupuestos Generales ha acabado por convertirse en un auténtico culebrón, como por otra parte viene siendo habitual, cuando el partido en el Gobierno no tiene los apoyos suficientes. Entre los socialistas se ha abierto una grieta que bascula del discurso oficial de Moncloa y lo que de puertas adentro piensan sus diputados. El capítulo del jueves fue protagonizado por el propio Grupo Socialista, en cuyas filas crece la hipótesis de que Pedro Sánchez no presentará en tiempo y forma las Cuentas públicas del próximo ejercicio presupuestario, simple y llanamente porque no podrá alcanzar el apoyo de los independentistas catalanes en diciembre, dado el actual clima de tensión, que puede empeorar aún más ante el juicio del procés. Además, según sostienen parlamentarios socialistas, porque será complicado sellar un acuerdo con el PNV y PDeCat si se mantienen a rajatabla las medidas sociales pactadas con Unidos Podemos.

Miembros del Grupo de Pedro Sánchez en el Congreso reconocen ahora sin fisuras que el Gobierno no aprobará en el Consejo de Ministros el proyecto de los Presupuestos Generales para 2019, sin tener antes los votos suficientes para superar al menos el trámite del debate de las enmiendas a la totalidad.

La constatación del divorcio entre los diputados del PSOE y el oficialismo de Moncloa no ha cercenado, sin embargo, la "intención", como señaló la ministra de Hacienda, de "negociar hasta el final" el proyecto presupuestario, para lo que pide "prudencia", a fin de que no frustrar las negociaciones en curso.

Mientras María Jesús Montero mantiene la posición gubernamental, entre las filas socialistas se admite que para el Gobierno puede resultar "más cómodo" no presentar unos Presupuestos si a la postre no van a salir adelante. Esa sí que sería una imagen de debilidad del equipo de Sánchez, advierten. La conjetura de varios parlamentarios coincide con la línea argumental del PNV, formación que no está dispuesta a gastar demasiados cartuchos en esta negociación si después de todo los jeltzales no salen más beneficiados que con las anteriores cuentas, en las que los de Urkullu se vieron favorecidos con un paquete extenso de inversiones, amén del cupo y el concierto vasco unos meses antes.

En esta tesis del no a los Presupuestos abundan ERC y PDeCat, quienes manifiestan que el Gobierno ni siquiera les ha consultado, lo que muestra la "falta de interés real" del ejecutivo monclovita actual.

Más allá de la anécdota de UPN, que se mostró inclinado a apoyar los Presupuestos de Sánchez si éste renuncia a subir los impuestos, en general, de un lado a otro del arco parlamentario, el conjunto de fuerzas políticas apuesta a que el Gobierno no aprobará las Cuentas, entre otros motivos "porque ni siquiera le interesa", apuntan desde PP y Ciudadanos.

Fuentes de Moncloa reconocieron desde Antigua (Guatemala) que el "tiempo de las negociaciones se acaba".

Sin fecha y sin explicaciones

La tensión que se desprende de estas negociaciones llegó a tal nivel que, mientras el presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, instaba a la ministra de Hacienda a una comparecencia para el próximo miércoles a las 16.30h -que vendría detrás de las del presidente de la Airef y la de la secretaria de Estado de Presupuestos que tuvo lugar este jueves-, el negociado de Montero se oponía a acudir a esta cita alegando que necesita más tiempo para dar fe de unas negociaciones más avanzadas.

En el camino, Hacienda acusó a De la Torre de "deshonrar" la comisión por convocar a la ministra de manera "unilateral". Y en respuesta a la negativa de Montero, el diputado naranja esgrimió que lo que tiene que hacer la ministra es aclarar si tiene Presupuestos, o lo que piensa es prorrogarlos. ¡Que lo admita!, puntualizó De la Torre a elEconomista, recordando que la decisión de la comisión sí se ha tomado con "unanimidad", y ella está obligada legalmente a asistir, según el artículo 108 de la Constitución.