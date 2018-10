Torra acusa a los poderes del Estado de mantener vínculos con la dictadura franquista

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acusado este domingo a los poderes del Estado de mantener vínculos con la dictadura y ha dicho que "no basta con sacar al dictador del Valle de los Caídos, hay que sacar el franquismo de las estructuras del Estado español".

En un acto de homenaje a los republicanos fusilados por la dictadura en el Cementerio de Montjuïc organizado por la Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibetat de Catalunya y al que también ha asistido la consellera de Justicia, Ester Capella, Torra ha advertido: "Hasta que en España no sean capaces de mirarse al espejo y apelar a estos grandes conceptos de justicia y de verdad, este país no podrá tirar adelante".

Torra ha pedido que se ponga esfuerzo en "devolver la dignidad" a los familiares de los represaliados por el franquismo, y ha apelado a los valores republicanos de la igualdad, la libertad y la fraternidad.

Teniente de alcalde de Barcelona

Por su parte, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha dicho que hay que cuestionar también los ataques que se producen hoy en día a dirigentes sindicales y artistas: "Muy especialmente a dirigentes independentistas que son encarcelados por un poder judicial que, en sus esferas más altas, parece no haber cortado los vínculos autoritarios con lo que fue la cultura propia de la dictadura".

Pisarello también ha alertado durante su discurso del crecimiento de la extrema derecha y la xenofobia a escala internacional, y ha asegurado que "la mejor manera de homenajear a las víctimas del franquismo es estar a la altura de los valores de libertad, igualdad y fraternidad", en consonancia con el discurso de Torra.

El teniente de alcalde advertido de que el republicanismo "no debe estar reñido, sino todo lo contrario, con la defensa de los principios de igualdad y de justicia social", y ha añadido que eso significa defender unas mejores condiciones de vida de la población.