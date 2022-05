Podemos, IU y Más País acuerdan una candidatura conjunta a las elecciones en Andalucía

Podemos e IU, integrados en la coalición Unidas Podemos por Andalucía, han logrado finalmente llegar a un acuerdo para conformar una candidatura unitaria de cara a las elecciones al Parlamento andaluz del próximo 19 de junio, y concurrir en una coalición denominada 'Por Andalucía' junto a Más País Andalucía, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, con la responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, como candidata a la Presidencia de la Junta.

Así lo han anunciado Podemos e IU este viernes justo al filo de la medianoche, cuando finalizaba el plazo para que partidos y coaliciones que pretendan concurrir a dichas elecciones andaluzas designaran un representante general y un suplente mediante un escrito presentado a la Junta Electoral de Andalucía.

Tanto se ha apurado el plazo que la coalición que se ha registrado antes de la medianoche no incluye el nombre de Podemos, que hasta última hora no se ha sumado al acuerdo, una cuestión que habrá que subsanar ante la Junta Electoral Central (JEC), según confirman fuentes de Podemos e IU, que, no obstante, minimizan las consecuencias que esa incidencia pueda tener y remarcan que lo importante es el acuerdo político alcanzado.

Podemos, IU, Más País Andalucía, Alianza Verde, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz han apurado ese plazo límite para intentar cerrar una candidatura de confluencia, que la falta de acuerdo entre Podemos e IU en torno a quién debía ser el cabeza de cartel a la Junta --Podemos apostaba por su diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado-- ha demorado, pese a que Podemos e IU concurrieron juntos a los anteriores comicios andaluces del 2 de diciembre de 2018 --entonces bajo la marca 'Adelante Andalucía'--, y unificaron sus estrategias bajo la marca 'Unidas Podemos por Andalucía', que impulsaron en torno al 28 de febrero de 2021.

Detalles del acuerdo

Para la elaboración de las listas electorales, la número uno por la provincia de Sevilla será la presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, mientras que el número dos será para Podemos y el tres para IU.

En las demás provincias, IU ocupará el primer puesto en las listas de Málaga --con Inmaculada Nieto--, Jaén y Almería, mientras que Podemos contará con cabezas de cartel en Cádiz --Juan Antonio Delgado--, Córdoba, Granada y Huelva.

El documento de acuerdo difundido a los medios contempla también que, en el futuro grupo parlamentario que aspira a conformar esta coalición tras las elecciones, el cargo de portavoz corresponda a IU, mientras que para representantes de Podemos queden la portavocía adjunta y la secretaría del grupo.

De igual modo, las preguntas al presidente de la Junta en las sesiones de control al Gobierno en el Parlamento se las alternarían los representantes de IU y Podemos, mientras que en el Debate sobre el Estado de la Comunidad quien ejercería la portavocía del grupo sería de Podemos, partido que, además, tendría garantizada una de las preguntas correspondientes al grupo en cada Pleno, y la eventual presidencia de dos de cada tres comisiones parlamentarias a las que pudiera optar la coalición, quedando la restante en manos de un diputado de IU.

Otros detalles del acuerdo son que Podemos se quedará con el 60% de los recursos "extraparlamentarios", e IU con el 40% restantes. De Izquierda Unida sería el representante de la coalición en el consejo de la RTVA y el senador por designación autonómica que proponga 'Por Andalucía', mientras que Podemos designaría al representante que corresponda en el Consejo Audiovisual de Andalucía y en la Mesa del Parlamento.

La proporción del 60%-40% entre Podemos e IU se contempla también para los recursos del grupo parlamentario, mientras que los gastos de campaña y posteriores subvenciones se repartirían al 50% entre ambas fuerzas de Unidas Podemos.

En el documento del acuerdo también se puede leer que "los recursos económicos que se generen en el desarrollo de la actividad política y electoral de la siguiente legislatura tienen que estar directamente relacionados con la cuantía que cada formación política destine a la campaña electoral, partiendo de la base de que no habrá financiación bancaria", con una proporción de 60% para Podemos y 40% para Izquierda Unida.

"En caso de déficit electoral, la deuda será asumida por los partidos miembros de la coalición en la proporción descrita anteriormente", indica también el acuerdo.

Delgado valora la implicación de Yolanda Díaz

Desde su cuenta de Twitter, Juan Antonio Delgado ha valorado que "el frente amplio será una realidad en Andalucía", y ha agradecido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, "y a su equipo la implicación en las últimas horas para cerrar el acuerdo, por el que Inma Nieto será la candidata. Viva Andalucía", ha concluido su comentario.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se desplazó este pasado jueves a la Feria de Sevilla, donde estuvo acompañada por representantes de IU, Podemos y Más País Andalucía, y ha realizado en las últimas dos jornadas llamamientos a favor de "sumar proyectos" de cara a esas elecciones.

Por su parte, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha agradecido a Delgado su "generosidad" y "compromiso con Andalucía". "Sin ti y sin la militancia de Podemos habría sido imposible", ha añadido en un apunte en la misma red social en referencia al acuerdo de coalición.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, se ha congratulado también de la "excelente candidatura" acordada y ha enviado por Twitter "toda la fuerza" a Inmaculada Nieto. "¡Cuenta con nosotros!", le ha trasladado el también ministro de Consumo.

Meses de negociaciones

Las negociaciones para la confluencia se han prolongado durante meses, con la implicación de personas independientes que apostaban por ese frente amplio de izquierdas, si bien se enquistaron en lo referente al candidato a presidir la Junta ante la imposibilidad de lograr atraer una figura ajena a los partidos que encabezara la lista de unidad, que era una de las demandas de Más País y que también agradaba a Yolanda Díaz.

En esa tesitura, y como alternativa si fallaba la baza de un independiente, Podemos convocó sus primarias internas que terminaron con la elección de Delgado. El movimiento fue visto como una medida de presión por parte de otros actores, mientras que en la formación morada defendían que los aspirantes tenían que tener la legitimidad de haber pasado por una votación entre las bases.

También diversos agentes de la confluencia opinan que en la candidatura de unidad ha influido el nuevo proyecto estatal que impulsará en el futuro Yolanda Díaz, llegando al límite para marcar sus posiciones de cara a la conformación de esa futura plataforma.

De esta forma, el frente amplio andaluz también ha cobrado una dimensión nacional, como primer ensayo del espíritu de ese reconfiguración del espacio de izquierda que abandera Díaz, en un territorio clave para los futuros comicios generales.

Y es que Díaz ha destacado que su intención es fomentar una alternativa progresista, de carácter transversal y donde la ciudadanía tenga protagonismo y los partidos de la izquierda también estén, aunque en un rol secundario.

De esta confluencia, en todo caso, hace ya meses que se desmarcó Adelante Andalucía, que concurrirá el 19J con la parlamentaria Teresa Rodríguez como cabeza de lista, y también la organización andalucista 'Andalucía Por Sí' (AxSí), que impulsó junto a Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz la coalición 'Andaluces Levantaos', con la que su líder, Modesto González, pretende concurrir a las elecciones del 19 de junio como candidato a la Junta.