Joe Biden domina en el Super Martes al acecho de Bernie Sanders: Bloomberg solo logra la victoria en Samoa Americana

Jose Luis de Haro Nueva York

El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el senador por Vermont, Bernie Sanders, se convirtieron como estaba previsto en los claros protagonistas del Super Martes, jornada en la que 14 estados y un territorio estadounidense, además de los ciudadanos que viven en el extranjero celebraron primarias demócratas. El multimillonario empresario, Michael Bloomberg, lograba una victoria en Samoa Americana, que le brindó sus primeros cinco delegados de la noche, tras haber desembolsado alrededor de 500 millones de dólares de su fortuna en una de las citas clave de la temporada en la búsqueda por la nominación del partido.

Al cierre de las primeras mesas electorales, Biden sacó músculo al lograr sus primeros triunfos en Virginia y Carolina del Norte, dos de las joyas de la noche, mientras Sanders se embolsó Vermont, repartiendo así los primeros delegados entre el favorito del establishment del partido (tras la salida del ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, o la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar) y el abanderado del ala más progresista. (Vea aquí nuestra "Guía para no perderse en el Super Martes).

Poco después, a las 8 de la noche, hora local en la costa este del país, el ex vicepresidente de EEUU arrancó con una nueva conquista en Alabama. Una hora después se llevó también Oklahoma mientras Sanders sumó Colorado. Conforme transcurrió la noche, Biden también ganó en Tennessee, Arkansas y Minnesota. El senador de Vermont se llevó Utah.

"Esta campaña está viva y hará que Donald Trump tenga que hacer las maletas", Joe Biden

Biden habló desde Los Ángeles, California, antes de que cerraran las urnas en dicho estado, donde agradeció los apoyos de Klobuchar y Buttigieg. "Esta campaña está viva y hará que Donald Trump tenga que hacer las maletas", aseguró, criticando a la prensa que hace unas semanas daba su candidatura por muerta.

El ex vicepresidente de EEUU recordó la presidencia de Barack Obama y se comprometió a ofrecer cobetura médica asequible para todos, así como a lograr precios más baratos para los medicamentos o plantar cara a los fabricantes de armas de fuego. "Wall Street no construyó este país, vosotros lo hiciestéis", incidió al tiempo que animó a los votantes a "recuperar de nuevo el control" de EEUU.

I'm about to take the stage from California. Tune in to watch live: https://t.co/nIysK0qPFK — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 4, 2020

Es importante tener en cuenta que, según las normas impuestas por el partido demócrata, cualquiera de los candidatos necesita superar un umbral del 15% para ganar delegados los estados donde se celebran primarias. Gracias a estos cálculos, la congresista de Hawai, Tulsi Gabbard, logró rascar un delegado en los caucuses de Samoa Americana, donde Bloomberg lideró los resultados. El empresario también logró un número residual de delegados en otros estados, como Tennessee, donde sumó otros cuatro.

Pese a que Biden acumulaba un mayor número de victorias de la noche, a la espera de cononcer resultados en Texas y California, Sanders dejó claro en Essex Junction, Vermont, que estaba "absolutamente seguro" que va a ganar la nominación demócrata y "derrotar al presidente más peligroso de la historia del país", en referencia a Trump. "Somos un movimiento multigeneracional y multiétnico cansado de que la riqueza vaya al 1%" dijo el senador que abogó que sus seguidores quieren "cobertura médica para todos como un derecho humano" así como una educación universitaria gratuita.

En su discurso, Sanders aclaró que tanto él como el movimiento que representa plantarán cara "al establishment empresarial, a la avaricia de Wall Street, las farmacéuticas y las aseguradoras". También aventuró que estaba casi seguro que podría ganar en California, el mayor bastión de delegados y el estado más grande del país.

This campaign is doing something different. We are building a movement of working people, by working people, and for working people. Let's win this together. pic.twitter.com/gti7DzTEhD — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 3, 2020

Bloomberg y Warren no se dan por vencidos

Desde West Palm Beach, Florida, Bloomberg defendió su candidatura asegurando que su único objetivo es "derrotar a Donald Trump". "Quiero reconstruir el país y hacer cosas", señaló haciendo mención a sus metas de detener la violencia relacionada con las armas de fuego y combatir el cambio climático. "Esta es una campaña para unificar de nuevo al país", dijo el ex alcalde de Nueva York, quien dijo que continuará con su cometido electoral en otros estados clave, como Florida.

It's always great to be back in Florida. Together, with your support, we will beat Trump and rebuild America. Join us LIVE: https://t.co/8y5D7aIGl4 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

Previamente, habló desde Detroit, Michigan, la senadora por Massachussetts, Elizabeth Warren, la derrotada de la noche que no logró la victoria en su propio estado y quien defiende junto a Sanders una posición más progresista. Warren dejó claro que no tiene intención alguna de retirarse de la carrera presidencial.

"Mi nombre es Elizabeth Warren y soy la mujer que va a vencer a Donald Trump", dijo la senadora mientras subía al escenario en el Eastern Market. También instó a los votantes a no escuchar los pronósticos de los expertos, sino a votar con el corazón. "La predicción ha sido un negocio terrible y los expertos se han equivocado una y otra vez", recordó Warren.