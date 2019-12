Cuca Gamarra: "Si el PP se abstuviera con Sánchez dejaría de ser alternativa"

Esther Esteban Madrid

Cuando le preguntas por qué su partido no está dispuesto a una abstención patriótica en la investidura de Pedro Sánchez para impedir que ERC tenga la sartén por el mango, insiste en que eso desdibujaría su perfil de alternativa y añade que "Sánchez no es de fiar". Se llama Concepción Gamarra Ruiz Clavijo (Logroño, 1974), pero todos la llaman Cuca. Si bien aún no es muy conocida para la opinión pública, sí lo es, y mucho, en su partido donde forma parte del equipo pata negra de Pablo Casado, representando el ala más centrada del PP. Coordinó la campaña de las municipales y autonómicas del 26-M; lo ha sido todo en el ámbito local -desde concejala en Logroño a alcaldesa de esa ciudad entre 2011 y 2019- y vicepresidenta de la FEMP de 2016 a 2019. La entrevista con la vicesecretaria de política social de los populares se realiza a caballo entre la Carrera de San Jerónimo y su despacho en la calle Génova. Es amable y educada; hace honor, por la precisión de sus reflexiones, a su profesión de licenciada en Derecho especializada en jurídico económico por Deusto. Amante del deporte, no se pierde un concierto de U2 y disfruta de las pequeñas cosas de la vida, especialmente de sus sobrinos.

El líder de Vox juró la Constitución por España pero se negó a que Cs, como ustedes proponían, estuviera en la Mesa y facilitó una ventaja a la izquierda. ¿Cómo explica esto?

Sí, Abascal juró por España, pero había pensado poco en nuestro país. El PP proponía sumar a España y eso significa pensar en grande y no en uno mismo. Al final lo que ha hecho Vox negando la posibilidad de que entrara Cs es restar y hacer más fuerte a la izquierda, justo lo que sus votantes no esperaban de ellos. Su postura en la constitución del Congreso supongo que ha decepcionado a muchos que les dieron su voto.

Vamos, que Abascal se ha equivocado de adversario...

Sí, porque el auténtico adversario es Sánchez y sus políticas que quieren romper España, con sus pactos con el independentismo, los comunistas o Bildu. Lo que debe centrar la acción política del centroderecha debe ser combatir eso y algunos deben dejar la testosterona en casa y pensar más en España y en los españoles.

En resumen, Vox ha sido al final quien ha hecho un cordón sanitario a Cs...

Sí. Curiosamente a quien querían hacer un cordón sanitario desde la izquierda ha sido quien ha promovido un cordón sanitario hacia otro partido. Justo lo que no querían para ellos es lo que han hecho ellos con Cs. El gran fracaso de Vox es que, con su posicionamiento, el constitucionalismo ha salido debilitado en la Mesa del Congreso. Nosotros tenemos claro que sólo desde el diálogo de las fuerzas constitucionalistas el centroderecha será la alternativa que los españoles necesitan y esperan.

¿Ni ahora ni nunca van a aceptar un cordón sanitario a Vox ni a nadie?

Nosotros ya hemos dicho que no íbamos a promover ningún cordón sanitario contra los partidos constitucionales. Ni hemos participado, ni promovido, ni jamás apoyaremos nunca un cordón sanitario que debilite a quienes defienden la Constitución.

Acusan al PP de blanquear a Vox...

Quienes dicen que el PP blanquea a Vox se sientan con condenados por terrorismo, como Otegi, negocian con los condenados por el 1-O o con comunistas, y han permitido que Vox se siente en la Mesa del Congreso. Es demagogia e irresponsabilidad.

Hay dos mujeres, Meritxell Batet en el Congreso y Pilar Llop en el Senado. ¿Qué se espera de ellas?

No es la primera vez que dos mujeres están en las altas instituciones del Estado, con el PP ya hubo una mujer que presidió el Congreso y otra el Senado, porque para nosotros es importante que haya cuantas más mujeres mejor en las altas responsabilidades de las instituciones españolas. De Batet y Llop esperamos no sólo el cumplimiento de la Constitución, sino que garanticen el respeto a la misma, cosa que no ha ocurrido, al permitir fórmulas de acatamiento a algunos diputados que vaciaban totalmente el contenido que exige la Constitución y la jurisprudencia.

Prometer por imperativo legal o apelar a presos políticos, la república o las 'trece rosas' no es de recibo...

Cuando se apela a una república que no existe, se habla de presos políticos, que tampoco existen, o se promete respetar la Constitución por imperativo legal se va contra nuestro ordenamiento jurídico, se atenta contra la separación de poderes, y también contra las acciones judiciales que ha adoptado el Supremo. Lo que se pretende utilizando determinadas fórmulas es desafiar el orden constitucional y burlarse de nuestro ordenamiento jurídico. Todo eso se ha hecho con el consentimiento de la presidenta del Congreso, y los españoles tienen que saberlo.

¿Augura una repetición de elecciones, o si hay un 'Gobierno Frankenstein' será una legislatura corta?

Sánchez desde el primer momento ha tenido claro quiénes eran sus socios, y con ellos está pergeñando un Gobierno Frankenstein. Aquí se está volviendo al mismo punto de Pedralbes, que desembocó en las elecciones de abril. Se vuelve con los mismos actores y al mismo planteamiento de acuerdos con los que fueron sus socios de la moción de censura, y con ellos va a gobernar. El PP en este escenario sigue siendo alternativa. Y no vamos a normalizar los acuerdos con quienes quieren destruir nuestras normas de convivencia y, con sus medidas, frenar cualquier tipo de progreso. No sabemos cuánto durará la legislatura porque Sánchez, que en el último año y medio ha jugado con todos, y con todo, cree que no tiene límites. Nuevamente está negociando sin límites, nada le frena.

¿El PP cree que pactará lo que haga falta con ERC?

Sánchez no tiene líneas rojas. Está negociando el Gobierno de España con golpistas -con personas que han sido condenadas por gravísimos delitos- y con comunistas. Tenemos un presidente en funciones cuyo único límite es su propia ambición. No respeta nada ni a nadie con tal de mantenerse en el poder. Su único programa de Gobierno es mantenerse en La Moncloa a cualquier precio.

En el PSOE dicen que si ha optado por esta fórmula de Gobierno es porque el PP no ha dado un paso para impedir un Gobierno apoyado en los independentistas...

A estas alturas los españoles sabemos perfectamente que Sánchez no tiene escrúpulos ni límites. Ha elegido hace mucho tiempo a sus aliados y compañeros de viaje para gobernar a cualquier precio, aunque ese precio sea la destrucción de un país grande que hemos construido entre todos. Es más necesaria que nunca la alternativa constitucional que representan el PP y Pablo Casado. Es necesario que seamos la alternativa fuerte y transformadora que España necesita ante los desmanes de Sánchez. Por eso nosotros pedimos que haya luz y taquígrafos para saber qué está negociando con ERC y cuál va a ser el precio vergonzoso que es va a pagar a los independentistas.

¿Cuál va a ser ese precio y qué consecuencias tendrá que ERC se abstenga en la investidura?

El apoyo de ERC supone que España va a pagar un altísimo precio. El Gobierno va a depender de los independentistas que han sido condenados por sedición, por atacar el orden constitucional, por malversación y por poner a nuestro país en una situación muy difícil. Nosotros no podemos claudicar ante estos planteamientos, que están faltos de patriotismo y de moral en términos políticos. Sánchez se ha autoproclamado candidato a la investidura, y está imponiendo una agenda oculta a todos los españoles, le hayan votado o no.

¿Cree que se le están usurpando funciones al jefe del Estado?

Para el PP es incuestionable el papel fundamental que juega el rey Felipe VI. Su intervención en los acontecimientos del 1-O fue importantísima y su papel es irremplazable para la convivencia de los españoles.

Sí, pero yo le preguntaba si desde La Moncloa se está haciendo algún feo a la jefatura del Estado...

Las formas y los procedimientos son muy importantes en política y fortalecen la democracia. Cada uno es responsable de cómo aborda las distintas normas, y a Pedro Sánchez debemos exigirle que lo que haga sea con respeto hacia las instituciones y hacia la jefatura del Estado.

¿En ningún caso el PP va a optar por una abstención patriótica para evitar un Gobierno del PSOE y ERC...?

Sánchez no es de fiar, y no es un político del que fiarse. Ha traicionado siempre a todos, y traicionaría una vez más al PP si nos abstuviéramos. Esa posibilidad de una abstención ni está ni ha estado sobre la mesa del PP. Somos la alternativa y ese es el papel que nos han otorgado las urnas. Eso sí, siempre estamos dispuestos a promover y suscribir pactos de Estado para garantizar la estabilidad de un Gobierno, si es que logra conformarlo. Pero insisto en que Sánchez ha marcado una hoja de ruta con los independentistas y los comunistas en la que no ha contado con el PP, y en la que aleja cada día más al PSOE del constitucionalismo.

¿Su negativa a facilitar la abstención patriótica a Sánchez se debe a que si lo hacen Vox les come la tostada?

En absoluto. Creo que una abstención sería lo menos patriótico que podría hacer el PP, porque es necesaria una alternativa en España y si facilitáramos el Gobierno de Sánchez dejaríamos de serlo, y eso propiciaría que los extremos tuvieran la importancia que los españoles no desean que tengan. Por tanto, ni nos abstendremos ni en ningún momento nos hemos planteado hacerlo.

¿Y qué le parecería si Cs lo hiciera?

No entro en lo que hagan otros. Sánchez podría conformar un Gobierno muy diferente al que está planteándose, pero no es el camino que tiene diseñado para gobernar España.

¿Sánchez es una amenaza que va a volar el sistema, como dice Casado?

Pedro Sánchez está volando el sistema, porque se está aliando con quienes quieren derogar la Constitución del 78 o convertirla en papel mojado. Esa Constitución nos ha dado estabilidad, tranquilidad y progreso. Nuestra Transición fue un ejemplo de consenso y concordia entre españoles, y lo que busca Sánchez es romper absolutamente todo eso. Va a pactar con quienes quieren romper el pacto constitucional, y si hace eso se convertirá en un auténtico peligro.

¿A ustedes les beneficiaría o perjudicaría un adelanto electoral?

El PP no está en un escenario de nuevas elecciones. Sánchez acabará metiéndose en la cama con aquellos que decía que de pactar con ellos no podría dormir. Su hoja de ruta está clara, y el PP va a ser esa alternativa fuerte, responsable, que trabajará para ser el contrapeso, no sólo en el Congreso y el Senado, sino también desde los Gobiernos autonómicos, Ayuntamientos y Diputaciones. Seremos el contrapeso a esas políticas que Sánchez quiere promover. De hecho, las comunidades que más crecen son las gobernadas por el PP, y eso es un hecho incontestable.

¿Cómo valora el mal dato de paro?

Estamos ante el peor dato de paro desde 2013, y hay menos empleo estable y más precario. Esa tendencia se está produciendo desde la moción de censura, tras la llegada del Gobierno socialista. La falta de reformas y de medidas económicas nos está lastrando. El Gobierno está parado desde el punto de vista económico desde hace año y medio y eso nos está pasando una alta factura.

¿Cree que el hecho de que haya un Gobierno PSOE-Podemos va a disparar el gasto en 23.000 millones?

Cuando se habla de más gasto público, se habla de la necesidad de más ingresos, y esos ingresos sólo se pueden obtener con la subida de impuestos. Esa es la política económica de los socialistas y de los comunistas, y ni funciona a la hora de crear empleo, ni para generar confianza de los inversores en nuestro país. Un Gobierno de socialistas con comunistas, apoyado por los independentistas , condenados por un golpe de Estado, va a traer graves consecuencias políticas y económicas para España.

No parece que Podemos vaya a tener ministros en el área económica. ¿Su presencia sólo sería de atrezo?

El comunismo, una vez instalado en el Gobierno, no va a desarrollar un papel de atrezo sino todo lo contrario. Podemos va a querer ejercer las políticas que, en muchas partes del mundo, como en Venezuela, ya sabemos que conducen a la miseria. Desde luego, Pablo Iglesias no va a ser un florero en el Gobierno, sino al revés. Va a presionar para que haya un aumento del gasto público y una subida masiva de impuestos.

Donde sí se ha apuntado un tanto este Gobierno es en la cumbre del clima, ¿en esto hay consenso?

El PP se ha caracterizado siempre por su compromiso en la lucha contra el cambio climático; ha firmado todos los protocolos, el de Kioto, el de París, y ha impulsado medidas en todas las instituciones donde gobierna para cuidar el planeta.

¿Le basta la respuesta de Sánchez sobre la sentencia de los ERE?

Con esa sentencia ha quedado claro en España que el que la hace la paga. Estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española. Hablamos de 680 millones de euros, que tenían que haber ido a los parados, y que el secretario general del PSOE sólo diga que es cosa del pasado resulta bochornoso. Sánchez, además de comparecer en el Congreso, debe aclarar si va a mantener a esas ministras y ese ministro que formaron parte de esos gobiernos autonómicos. Ninguno de ellos debería formar parte del Gobierno de España.

Lo que no va poder cumplir el presidente es su compromiso de tener un Gobierno antes de Navidad y poder iniciar el debate de Presupuestos...

Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo, y ahora estamos ante una mentira más. Lo único que ha permitido a España seguir funcionando este tiempo son los Presupuestos de Montoro, que él nunca contemplo que fueran a tener tanta longevidad, y menos que fueran aplicados por un Gobierno socialista. Los Presupuestos del Partido Popular se han convertido en una tabla de salvación para muchos españoles, mientras el Gobierno socialista se cruzaba de brazos.