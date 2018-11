Los transportistas, alarmados por la entrada en vigor de Madrid Central

Madrid, 30 nov (EFE).- El Comité Madrileño de Transporte (CMTC) "ha mostrado su alarma" ante la entrada en vigor de Madrid Central, sobre todo por cierre de la Gran vía en fechas navideñas.

El CMTC señala un comunicado que las disposiciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid impiden al conjunto de las empresas el cumplimiento de los compromisos contraídos contractualmente con viajeros, distribución y recogida de mercancía, mudanzas y suministros.

Los transportistas explican que el Consistorio de la capital no ha previsto las consecuencias de las normas que regulan la mejora de la calidad del aire, pues no ha tenido en cuenta "las consecuencias y estragos" que van a causar si no se gradúa su aplicación.

El CMTC también subraya que el sector turístico se va a ver "seriamente afectado", puesto que las normas analizadas imposibilitan acceder a los autocares a los lugares más concurridos por los visitantes.

En este sentido, las empresas representadas en el CMTC advierten de que "se ven abocadas" al incumplimiento de sus obligaciones contraídas, con "la inevitable consecuencia" de la destrucción de puestos de trabajo.

Según esta organización empresarial, el Ayuntamiento de Madrid incurre en el "gravísimo error" de vislumbrar un ?mundo feliz? sin haber efectuado estudio de impacto alguno y no ha escuchado el grueso de los argumentos puestos de manifiesto por el CMTC.

Los transportistas, concluye la nota, se reservan el derecho de apoyar e impulsar acciones encaminadas a que las empresas puedan desarrollar dignamente su trabajo, "que es su deber", así como en defensa de unos 500.000 empleos directos o indirectos.