El PSOE presenta 572 enmiendas parciales por 458 millones a las cuentas de 2019

Madrid, 29 nov (EFE).- El grupo socialista en la Asamblea de Madrid ha presentado 572 enmiendas parciales por un importe de 458 millones de euros a los presupuestos de la Comunidad para 2019.

En rueda de prensa, el portavoz socialista de Presupuestos en el Parlamento regional, Juan Lobato, ha señalado que las cuentas diseñadas por el Gobierno madrileño con el apoyo de Ciudadanos no responden a las necesidades de la Comunidad, no afrontan los cambios estructurales que se requieren y contemplan unos impuestos "injustos" que no acaban con los problemas de "desigualdad" y "pobreza" en la región.

En esta fase de la tramitación parlamentaria, Lobato ha pedido "generosidad, flexibilidad, responsabilidad y altura de miras" al PP y Ciudadanos para buscar el mayor consenso posible en torno a unos presupuestos, que se van a gestionar en un año de "cambio de ciclo político", en el que habrá elecciones.

Las áreas de sanidad y educación concentran el mayor volumen y el mayor importe económico de las enmiendas parciales presentadas por los socialistas.

De las 572 enmiendas, 157 implican gasto, 399 son de parámetro -sin gasto-, y 16 son de articulado.

El portavoz de Sanidad del PSOE, José Manuel Freire, ha explicado que las enmiendas de su grupo pretenden enviar un mensaje a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios sobre las prioridades con las que trabajan los socialistas en este campo para paliar unas dotaciones "insuficientes".

En concreto, han reservado una partida de 44,5 millones de euros para la construcción de nuevos centros de salud y renovación de mobiliario, 28,7 millones para combatir la pobreza farmacéutica, 12,5 millones para formación de los más de 75.000 profesionales del Servicio Madrileño de Salud, 9 millones para impulsar la investigación sanitaria, 8,8 millones para desarrollar un Plan de Salud Bucodental y 4,5 millones para ayudas a pacientes celíacos.

El portavoz de Educación del PSOE, Juan José Moreno, ha planteado una reforma del Plan de Ayudas al Estudio para la concesión de becas en función de la renta con el objetivo de avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza obligatoria.

Los socialistas han propuesto además un incremento del fondo para la construcción, ampliación y mejora de centros educativos (78,5 millones de euros), un Plan de choque para elevar la calidad de las universidades públicas (19,5 millones), un Plan de Atención a la Diversidad y la Inclusión (7 millones) y un Plan de Impulso a la Formación Profesional (6,4 millones).

En el área de economía, empleo e industria, el PSOE ha apostado por una Estrategia de adaptación de la industria a la lucha contra el cambio climático (4,5 millones), un programa de rehabilitación y mejora de las infraestructuras productivas en áreas industriales y tecnológicas (3 millones) y una Estrategia de fomento de la economía 4.0 (1 millón de euros).

La creación del abono social en transporte público para personas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (12 millones) y un Plan de choque para atender la pobreza infantil y juvenil (6 millones) también figuran entre las propuestas socialistas.

En Administración Local, el PSOE ha planteado el cumplimiento de los convenios de colaboración con los ayuntamientos acerca de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (14 millones de euros).

Otras de sus iniciativas son el incremento de la partida destinada a subvencionar medidas para paliar la despoblación en municipios de menos de 2.500 habitantes (1,5 millones), la creación del Instituto de Medicina Legal y Forense (1 millón) e inversiones en infraestructuras deportivas, culturales y recuperación de patrimonio en decenas de municipios madrileños (1,57 millones).