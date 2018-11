El Govern abrirá este jueves negociaciones con los comunes sobre los presupuestos

Barcelona, 27 nov (EFE).- La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha anunciado hoy que el Govern abrirá este jueves 29 las negociaciones con Catalunya En Comú-Podem sobre los presupuestos de la Generalitat, y ha dejado claro que no se plantea en principio un incremento fiscal ya que hay "poco margen".

En rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, Artadi ha avanzado que el jueves por la mañana miembros del gobierno catalán, de ERC y de JxCat se reunirán con los comunes, aunque después están dispuestos a verse también con otros grupos parlamentarios que tengan "voluntad de negociar" las cuentas.

Artadi, que ha explicado que "se puede dar por cerrado" un acuerdo en el seno del Govern sobre su propuesta de presupuesto y sólo faltan algunos "flecos", ha celebrado que los comunes hayan hecho una propuesta inicial con sus condiciones para apoyar los presupuestos, que hicieron públicas ayer la presidenta de dicho grupo parlamentario, Jéssica Albiach, y el diputado David Cid.

Entre las exigencias de Catalunya En Comú-Podem figuran aumentar el gasto en 1.700 millones e incrementar el IRPF a las rentas que superen los 90.000 euros anuales, algo que ERC admitió ayer ver "con buenos ojos", aunque no así el PDeCAT, que lo consideró una "línea roja".

La consellera de Presidencia ha dejado claro que el Govern acudirá a esa reunión con "voluntad constructiva" para alcanzar un "acuerdo", pese a que ha reconocido que el ejecutivo de Quim Torra ha acordado que "de inicio, no se plantearía una reforma fiscal", si bien está a la "expectativa" de las conversaciones con los comunes.

"No hemos puesto una revisión fiscal sobre la mesa, pero eso no quiere decir que no se pueda hablar. Se deberá hablar con concreción y ver tanto del lado de los gastos como de los ingresos qué modificaciones se han de hacer o no dentro de un marco de coherencia de nuestro sistema fiscal y del poco margen de maniobra evidente que también tenemos", ha señalado.

Y es que la portavoz ha recordado que el ejecutivo catalán tiene "poco margen" en este sentido, puesto que la mayoría de impuestos en Cataluña no son propios de la Generalitat, sino estatales.

Por otro lado, sobre la reclamación de los comunes de aumentar en 1.700 millones el gasto, Artadi ha explicado que la propuesta que planteará el Govern es para lograr unos presupuestos "expansivos" y que "incrementen el gasto", por lo que "habrá partes de las peticiones de los comunes que estarán satisfechas con esa propuesta inicial" del Govern.

Sin embargo, ha advertido de que "lo que hay que ver también sobre esos 1.700 millones de gasto es si hay bastantes medidas por el lado de los ingresos" para satisfacer esa demanda.

"Todos desearíamos incrementar el gasto y que a las clases medias se les pudiera reducir la presión fiscal, pero como es imposible, debemos poder cuadrar necesidades, prioridades y posibles medidas de ingresos para satisfacer esas demandas. (...) Hemos que ver cómo hacemos cuadrar todos los números", ha apuntado.

Al mismo tiempo, ha recordado que el objetivo de déficit baja hasta el 0,1 % el próximo año, lo que "también limita las posibilidades"; además de que se deberá esperar a analizar "cómo se traslada la potencial flexibilización del techo de gasto, que ahora mismo es el parámetro que nos limita más".

Artadi ha confirmado por otro lado que el Govern sólo llevará los presupuestos al Parlament cuando haya "un acuerdo encarrilado, como mínimo, con el grupo de los comunes u otros grupos parlamentarios", por lo que el calendario "bailará" en función de lo "rápidas o lentas" que transcurran dichas negociaciones.