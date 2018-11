Calviño ve "difícil pero no imposible" aprobar el presupuesto para 2019

Castell-Platja d'Aro (Girona), 24 nov (EFE).- La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado hoy que resulta "difícil, pero no imposible" aprobar los presupuestos del Estado para 2019, y ha añadido que el plan presupuestario del Gobierno es "absolutamente necesario y urgente" para la economía española.

La ministra ha clausurado el XXIII Encuentro de Economía en S'Agaró (Girona), donde ha advertido que la prórroga presupuestaria comportaría "más deuda y más déficit" de lo previsto en el proyecto de presupuestos del Estado para 2019, dado que impediría llevar a cabo el "ajuste estructural" que requiere la economía española.

En su primera visita a Cataluña desde que tomó posesión como ministra, la titular de Economía ha asegurado que la Comisión Europea "comparte" la conveniencia de que España cuente con presupuestos el año que viene.

En referencia a la negociación presupuestaria, Calviño ha apuntado: "Difícil no es imposible. Mientras que las cosas no sean imposibles hay que seguir intentándolas".

En este punto, ha reprochado la actitud de algunos grupos de la oposición: "Es muy difícil de entender que determinados grupos se nieguen a sentarse a discutir (el presupuesto)".

Ante un auditorio en el que había empresarios y directivos como el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, la ministra ha avisado de que una prórroga presupuestaria implicaría "arrastrar" de un año a otro todo el gasto público previsto, pero sin poder hacer ajustes, por lo que "tendríamos más deuda y más déficit" de lo contemplado.

"El plan presupuestario del Gobierno prevé un objetivo de déficit del 1,8 %, que será de un 2,1 % según la CE, pero si no tomáramos medidas -es decir, prorrogando las cuentas en vigor- estaríamos en el 2,4 %, según el Fondo Monetario Internacional", ha recordado la ministra.

"El plan presupuestario es ambicioso pero responsable", ha reivindicado la ministra, que ha añadido que los presupuestos elaborados por el Gobierno combinan la "disciplina fiscal" con medidas para combatir la desigualdad social.

Calviño ha asegurado que España debe aprovechar el momento de crecimiento económico que vive para "hacer frente a los retos de medio y largo plazo".

En esta línea, ha destacado la importancia de "reforzar las finanzas públicas" para que la economía española esté preparada para cuando no crezca a tanto ritmo. "Es necesario crear este espacio fiscal para cuando vengan tiempos peores", ha concluido.

Calviño ha argumentado que la economía española debería lograr en 2019 un "superávit primario", es decir, excluyendo el coste de la deuda pública, y ha dicho que se propone rebajar la deuda pública del 98,1 % del PIB del cierre de 2017 al 95,5 % a finales de 2019.

Al mismo tiempo, ha asegurado que la disciplina fiscal "no debe servir de excusa para no llevar a cabo políticas sociales" en España, dado que "la desigualdad no es buena para el crecimiento económico".

También ha apuntado que la economía española cerrará el año con un aumento "en el entorno del 2,6 % del PIB", y que en 2019 el PIB español crecerá un 2,3 %.

"España seguirá teniendo un crecimiento notable el año que viene", ha añadido, para recordar que la economía española seguirá comportándose mejor que la media de la UE.

"Hay que ser muy prudentes, pero la perspectiva es positiva, y eso supone precisamente que no podemos ser complacientes. No cabe dormirse en los laureles", ha apuntado, para concluir que "es el momento que tenemos que aprovechar para hacer estos cambios" que requiere la economía española.

Calviño ha opinado que "recuperar la normalidad institucional" en el país y lograr un "clima de distensión y diálogo es fundamental" también para economía española.

"Es lo inteligente y lo que va en beneficio de los ciudadanos de nuestro país, sobre todo de los ciudadanos más vulnerables", ha dicho asimismo Calviño, incidiendo así en la importancia de contar en 2019 con un presupuesto como el acordado con Podemos.