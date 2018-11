Almeida cree que la justicia instará a frenar el proyecto de Madrid Central

Madrid, 21 nov (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y una docena de alcaldes y ediles del PP del norte de la región se han concentrado hoy en una pasarela de la A-1 para "exigir la paralización" de Madrid Central, donde Almeida ha confiado en que la justicia pedirá que se paralice.

En este sentido, Almeida ha cuestionado a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, y ha pedido que "no se coarte un derecho fundamental, como es el de la justicia".

Así, ha defendido que el PP de Madrid haya acudido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), como va a hacer la Comunidad, porque la ordenanza que regula Madrid central "es ilegal", al no llevar la memoria presupuestaria que exige la normativa del Ayuntamiento cuando el proyecto "implica un gasto".

Almeida ha dicho que la movilidad debe ser "sostenible e inteligente" y no apostar por un modelo como Madrid Central, que "es chapucero y no está planificado", y que cuenta con una factura de más de once millones de euros, aunque el Ejecutivo local dijo "que no iba a costar un euro a los madrileños".

El portavoz del PP en la capital ha hecho hincapié en que todo ello está generando una "inseguridad" en los madrileños, y ha insistido en que "no puede entrar en vigor Madrid Central hasta que no haya alternativas para las personas".

Por todo ello, Almeida ha pedido a la alcaldesa Manuela Carmena que en los 178 días que le quedan gobernando "no haga nada, que se quede quieta y tranquila, porque ya se sabe que no va a solucionar ningún problema, sino crear más".

También ha apuntado que la zona norte se verá mejorada cuando entre en marcha la 'Operación Chamartín', aunque ha criticado que el Ejecutivo de Madrid "reventara" el proyecto que ya existía hace cuatro años al respecto, sin que ahora puedan sacar adelante su programa.

Por su parte, la vicesecretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que los portavoces de la zona norte están "muy preocupados" por la movilidad, que se ha convertido en el "principal problema de la capital".

Ayuso ha apuntado que el Ejecutivo de Madrid está en manos de una "izquierda populista" que está "bloqueando las entradas sistemáticamente" con medidas, que, a su juicio, son "chapuceras, sin alternativas y puestas en marcha de forma autoritaria".

También ha reprobado que los paneles informativos que explicarán cómo funciona Madrid central no estarán disponibles hasta mayo, lo que demuestra que "esta medida es improvisada" y que no tiene en cuenta las necesidades de la gente que tengan que venir a madrid.

Por otro lado, se ha dirigido al Gobierno central, recordando que la A-1 no tiene alternativas y cada día se convierte en "una ratonera".

Al encuentro han asistido otros alcaldes, como los de Alcobendas, Algete, San Agustín del Guadalix y Guadalix de la Sierra, además de los concejales del PP de San Sebastián de los Reyes, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha criticado que a los alcaldes de la zona norte "nadie les ha preguntado" su opinión sobre Madrid Central, aunque sus vecinos sufren los atascos al acceder a la capital; y también ha criticado que Fomento "se haya cargado el proyecto de la A-1, sin tener alternativa".