Gabilondo pide que Madrid Central se haga bien

Madrid, 29 oct (EFE).- El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha pedido hoy que Madrid Central "se haga bien" y ha estimado que "de aquí al 30 de noviembre todavía hay tiempo" para garantizar que los madrileños van a tener todas las condiciones para desarrollar sus actividades en el centro de la ciudad.

Lo ha expresado así al ser preguntado por la disposición del Gobierno regional de llegar hasta los tribunales para frenar el plan de restricción de tráfico en el centro de la ciudad, durante una visita a la Quinta de Vista Alegre, en el distrito de Carabanchel, en la que ha estado acompañado por la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié.

El PSOE en el Consistorio madrileño y en el Parlamento regional están de acuerdo en que se haga Madrid Central, pero que "se haga bien" porque "Madrid necesita algunas medidas serias" para reducir la contaminación, ha subrayado el portavoz del PSOE en la Asamblea.

"He hablado con la portavoz socialista en el Ayuntamiento y coincidimos en que esto hay que hacerlo garantizando a los madrileños que van a tener todas las condiciones para desarrollar sus actividades, comerciantes, estudiantes y personas que trabajan en el transporte", ha señalado Gabilondo.

Ha pedido al Ayuntamiento y a la Comunidad que se coordinen para resolver todos estos problemas y ha estimado que tienen tiempo para hacerlo.

Madrid Central entraría en vigor el último día del mes de noviembre con carácter de prueba, sin sanciones, y, además, al cabo de unos meses se hará una evaluación para corregir aspectos, ha apuntado.

"No nos hemos opuesto a que se haga, pero sí creemos que hay que hacerlo teniendo en cuenta los intereses de todos los que están afectados, buscando también el acuerdo para garantizar el transporte público", ha insistido el portavoz socialista en la Asamblea, quien ha reclamado un plan "muy bien realizado" para asegurar los desplazamientos en transporte público desde otros lugares.

Ha mostrado su aprobación a las aportaciones "de última hora" para que resolver el problema de los colegios de la zona o para permitir el acceso de los autobuses turísticos al Centro de Madrid y "todo lo que se haga para buscar el máximo acuerdo posible".

Desde su punto de vista, la fecha de la entrada en vigor de Madrid Central es una cuestión técnica. "No soy ningún técnico ni quiero serlo. (...) No me hago el entendido ni el enterado tratando de decir cuál es la fecha más adecuada. Ellos sabrán qué fecha es la mejor. Han señalado esa fecha (el 30 de noviembre) y yo la respeto", ha afirmado.