El PSOE-M apunta que Metro no tendrá nuevos trenes hasta dentro de 3 años

Madrid, 18 oct (EFE).- El PSOE-M ha subrayado hoy que Metro de Madrid no dispondrá "hasta dentro de tres años" de los 60 nuevos trenes que el Gobierno regional ha anunciado que va a adquirir para mejorar el servicio, por lo que continuarán las aglomeraciones y la subida de frecuencias en el suburbano madrileño.

Así lo ha manifestado el diputado socialista Daniel Viondi en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha calificado de "cortina de humo" el anuncio ante "la crisis" que vive el servicio a día de hoy.

Lo ha hecho en una pregunta a la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, sobre cómo se va a financiar la compra esos trenes, que tendrá un coste de 700 millones de euros, un proceso que se iniciará a principios de 2019.

Viondi ha señalado que es "una buena noticia" que el Gobierno regional anuncie la compra de nuevos trenes después de 10 años sin llevarla a cabo.

Según el diputado socialista, esos trenes no llegarán no van a llegar "al menos hasta dentro de tres años", y ha augurado que la Comunidad de Madrid no va a adjudicar la compra "antes de que salgan del Gobierno".

"Dejando al próximo Gobierno las cargas económicas de trenes y la decisión de cómo se va a financiar y el 60 % del parque móvil que esta 'leasing' y sobre el que hay que tomar una decisión", ha comentado.

En esta línea, ha apuntado a que "una mano negra" evitó la compra de nuevos trenes en 2015, cuando el anterior consejero delegado de Metro, Juan Bravo, pidió la adquisición de nuevos convoyes.

Por su parte, la consejera ha indicado que la compra se financiará con los recursos que genera Metro con su actividad, para la adquisición de 32 trenes que sustituirán, ha dicho, a los más antiguos y otros 28 para mejorar el servicio.

Gonzalo ha declarado que la Comunidad trata de resolver un problema general por el Ayuntamiento de Madrid, a quien el PSOE-M apoya en el Gobierno municipal, que ha provocado el aumento del uso del suburbano madrileño por el descenso de los desplazamientos en los autobuses de la EMT, que ha bajado un 11 %.

Esa rebaja ha provocado, según la consejera, que aumenten los viajeros en Metro de Madrid.