El PP se compromete a apoyar en el Congreso un acceso que una la M-50 y Rivas

Rivas Vaciamadrid, 18 oct (EFE).- El alcalde de Rivas, Pedro del Cura (IU), y el portavoz del PP de esa localidad, Ricardo Gómez, se han reunido en el Congreso de los Diputados con el presidente de la comisión de Fomento, Celso Delgado Arce, quien se ha comprometido a votar a favor de un enlace que conecte a la localidad con la M-50.

Arce ha afirmado que respaldarán esa iniciativa, ya sea como propuesta del Gobierno o como enmienda de los grupos parlamentarios a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, ha apuntado que la Comunidad de Madrid también se ha puesto en contacto con el grupo parlamentario popular para solicitar que respalden la iniciativa.

El alcalde de Rivas ha calificado de "buena noticia" que el PP se haya comprometido a apoyar este enlace y a pedir que sea el Ministerio de Fomento el que lo financie; y ha apostillado que en los próximos días solicitará al resto de fuerzas presentes en la comisión que apoyen el proyecto.

"Ahora mismo no hay ningún grupo parlamentario que se oponga a esta iniciativa, y solo esperamos que esté en el próximo borrador de los Presupuestos de 2019", ha aseverado el edil.

El portavoz del PP en Rivas ha ensalzado que la ejecución del proyecto cuenta también con el apoyo de la Comunidad de Madrid.

No obstante, desde el Consistorio han recordado que no es la primera vez que esta "demanda ciudadana" de Rivas llega al Congreso, ya que en 2008 los Presupuestos Generales del Estado recogieron una partida de tres millones de euros con el concepto "Enlace con la M-50 en la parte norte de Rivas", que no se llegó a ejecutar.

Esta misma partida volvió a aparecer en los PGE de 2009 con el mismo número y en los de 2010, aunque con un gasto autorizado menor.

En 2017 el Gobierno de Rivas se reunió con los grupos parlamentarios del Congreso para volver a defender la inclusión del acceso en los PGE a través de una enmienda que no llegó a prosperar.

No obstante, en septiembre de ese año la comisión de Fomento aprobó una proposición no de ley que exhortaba a Fomento a atender la petición de Rivas. 1011365