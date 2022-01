El PNV romperá la reforma laboral si no prevalecen los convenios autonómicos

El PNV romperá todos sus lazos con el Gobierno de Sánchez si no se incluye su exigencia en la reforma laboral: la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Así lo aseguró ayer el presidente de la formación nacionalista, Andoni Ortuzar.

Aunque pueda parecer un nuevo ejercicio de presión para conseguir el objetivo final, el dirigente jeltzale lanzó en esta ocasión un contundente órdago (jugada de mus en la que se apuesta todo) a los socialistas: "Si la única condición que hemos puesto no se nos garantiza, el voto del PNV va a ser 'no'. No va a haber ni abstenciones tácticas ni un dejar pasar. Va a ser 'no'", afirmó Andoni Ortuzar en una entrevista en Radio Euskadi.

El líder de los nacionalistas vascos aclaró que todos los actores implicados "conocen desde hace meses la única demanda de PNV y, sin embargo, no la han incorporado". Además, explicó que lo que se propone blindar por ley "es un acuerdo que en Euskadi cuenta con el aval de patronal y sindicatos".

Marco de protección

En definitiva, el PNV reclama que en caso de controversia en los convenios de empresa, el marco de referencia de protección para los trabajadores sea el autonómico. "En nuestro caso, el acuerdo interprofesional vasco. Esto ya estuvo en vigor un tiempo y no se cayó el mundo", aseveró Ortuzar.

La petición de prevalencia de los convenios autonómicos "tiene que tener rango de ley y el mismo o mayor grado de protección jurídica que cualquier otra norma, para que no haya colisión", detalló el presidente del PNV. De esta manera, el sentido del voto de los seis diputados nacionalistas del próximo 4 de febrero, sobre el decreto de la reforma laboral dependerá de la inclusión de esta demanda en el mismo.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Felix Bolaños, descartó ayer cambios en el texto de la reforma laboral. "Es el mejor texto posible, porque es fruto del acuerdo con los sindicatos", apuntó el ministro. En una intervención en Nueva Economía Fórum, manifestó que "queremos preservarlo y respetarlo, y espero que consigamos el apoyo en el Congreso cuando sea la convalidación".

"La temporalidad va a ser pasado con esta reforma laboral y es exactamente lo que necesitamos para el crecimiento económico que España va a tener en los próximos años", subrayó. Bolaños destacó que sindicatos y empresarios "han estado a la altura" y "ahora toca" que lo estén las fuerzas políticas. "Tenemos que estar a la altura y convalidarla y, por eso, pido que se sumen a un buen acuerdo", dijo.

Escrivá, el "ministro obstáculo"

Ortuzar fue también muy claro con el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi. "La reforma laboral es importante, pero el Gobierno puede sacarla con otros partidos; pero si se incumple el traspaso del IMV es verdad que se va todo al carajo", aseguró. "Firmé esta transferencia con la ministra Carmen Calvo el 20 de mayo de 2020; otro acuerdo para regularlo; y en diciembre pasado, en el marco de los Presupuestos Generales, como Escrivá siempre busca un pero a todo, otra vez lo hemos tenido que hacer. Es un ministro obstáculo". El Gobierno vasco ya ha mandado un documento que recoge el rechazo a una cesión temporal como propone José Luis Escrivá.

Relacionados El Gobierno vasco se opone a un traspaso temporal del ingreso mínimo