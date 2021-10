Meinrad Spenger, CEO de MásMóvil: "No vamos a vender nada de la red de Euskaltel"

Maite Martínez San Sebastián

Meinrad Spenger, CEO de MásMóvil, ha sido tajante en cuanto a las especulaciones sobre la venta de la red de Euskaltel. El nuevo dueño del operador vasco ha zanjado el tema explicando las actuaciones que van a realizar en Euskadi y afirmando que "de lo que hay ahora, no vamos a vender nada, cero patatero".

No obstante, Spenger ha reconocido que para acelerar el proceso de actualización a fibra no descartan utilizar una compañía específica y dar la entrada a un inversor o banco para financiar el proceso. "Un acuerdo de financiación, no vendemos nada y usamos algunos recursos externos para financiar esta actualización de forma rápida", ha matizado.

El directivo ha anunciado, además, que MásMóvil invertirá 350 millones en Euskaltel en los próximos tres años en la modernización de su red a fibra, en nuevos despliegues de la nueva red FTTH más rápida del Estado y en desplegar la tecnología 5G en Euskadi.

"Para finales de año habrá ya un millón de hogares disponibles con la oferta de fibra de Euskaltel, un 75% de la población total de Euskadi", ha asegurado el CEO de MásMóvil, en el marco de un encuentro de Deusto Business Alumni bajo el título "Euskaltel, un refuerzo a la competitividad del País Vasco".

Nuevos servicios en Euskadi

Además, el operador va a ofrecer a sus clientes nuevos servicios como energía 100% verde, servicios financieros, seguros y servicios digitales para el hogar, entre otros.

Para solventar las dudas sobre el arraigo de Euskaltel en el territorio tras pasar a manos de MásMóvil, Spenger ha afirmado que han venido "para quedarse" porque se está ante un proyecto industrial "sólido" a largo plazo y tienen "ganas de hacer las cosas bien", ante las dudas acerca del futuro arraigo de Euskaltel en el territorio.

Ha destacado el compromiso con Euskadi y ha señalado que no pueden tener la arrogancia de pensar que desde Madrid lo van a hacer "todo bien". Tras asegurar que tienen un equipo "fuerte" en el País Vasco, ha dicho que van a seguir creando "ese valor adicional" y la cercanía a las clientes e instituciones.

Meinrad Spenger también ha desgranado en su intervención los factores de éxito que han llevado al grupo resultante a consolidarse como el de mayor crecimiento del Estado. La suma de MásMóvil junto a Euskaltel ha dado lugar a un grupo con cerca de 14 millones de líneas -11 millones de clientes de móvil, más de 3 millones de clientes de banda ancha-, unos ingresos estimados de aproximadamente 3.000 millones de euros, con un ebitda de más de 1.000 millones, 26,5 millones de hogares conectados con fibra óptica, y cerca de 2.000 empleados.