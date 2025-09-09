¿Puede el sistema seguir el ritmo del almacenamiento?

Hace unas semanas me encontraba con tres de nuestros técnicos de planta, visitando una planta solar operada por RES en España. El motivo de la visita fue conocer de primera mano su día a día, los desafíos a los que se enfrentan en el terreno y lo que se necesita para mantener nuestros activos funcionando de manera fiable y segura.

En un momento en el que los objetivos de instalación y la innovación, marcan nuestras agendas, el éxito a largo plazo sigue dependiendo de las operaciones cotidianas y de las personas que realizan correctamente estas tareas básicas. Nada funciona bien si no se cuida adecuadamente.

Una realidad que se repite cuando hablamos de almacenamiento de energía en baterías (BESS), que hoy sustentan la transición hacia la energía limpia por la que trabajamos. Su papel ya no está en duda, estabilizan los sistemas eléctricos, absorben el exceso de generación renovable y cubren el pico de demanda vespertino. Según BloombergNEF, la capacidad global de BESS superará 1 TW para 2030, con un mercado estimado en 150.000 millones de dólares para finales de la década.

Pero hay algo de lo que no hablamos lo suficiente: aunque la atención se centra, con razón, en la tecnología, la regulación y las finanzas, el éxito del almacenamiento en baterías depende de las operaciones. Y hay demasiados mercados que no están preparados.

El almacenamiento en baterías está creciendo rápidamente, con proyectos de gigavatios en el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, y un rápido crecimiento en Latinoamérica, donde la combinación de BESS con energía solar permite hacer frente a la intermitencia. La operación de estos proyectos es compleja, ya que se trata de sistemas sensibles, controlados por software, que exigen un monitoreo en tiempo real, supervisión de seguridad y personal altamente cualificado. A nivel mundial, el almacenamiento en baterías satisface diversas necesidades, como equilibrar las redes en Alemania, mitigar los cortes de suministro en Oriente Medio, convertirse en una infraestructura clave en Australia y aliviar las restricciones de transmisión en Chile.

A diferencia de la energía eólica o solar, donde las rutinas de servicio están bien establecidas, el almacenamiento en baterías todavía está consolidándose. Esto significa que los estándares varían, las plataformas de software difieren y el soporte de los fabricantes de equipo originales (OEM) es variado. En gran parte del mundo, existe además una escasez de técnicos con experiencia práctica en baterías.

A nivel mundial, las políticas siguen siendo desiguales. Aunque muchos países ofrecen incentivos a la inversión, se presta poca atención a lo que sucede después de la puesta en marcha. Los mercados de capacidad pueden recompensar el rendimiento, pero no garantizan la salud a largo plazo de los activos ni la planificación del mantenimiento. Sin marcos de servicio sólidos, corremos el riesgo de fabricar baterías que funcionen bien durante unos años y luego fallen.

La responsabilidad del mantenimiento tampoco suele estar clara. Cuando expiran las garantías, ¿quién es responsable, el promotor, el operador o un tercero? La respuesta varía según la región, al igual que los resultados. En los mercados más maduros, estamos asistiendo a un cambio hacia la planificación del ciclo de vida, en la que las operaciones y el mantenimiento se integran desde el primer día. Sin embargo, muchos proyectos, especialmente los que se venden rápidamente o se adquieren de múltiples proveedores, siguen careciendo de una estrategia de servicio coherente.

En RES, hemos sido testigos directos de esta evolución. Hace una década, pusimos en marcha la primera batería a escala de red de Escocia. En la actualidad, gestionamos docenas de proyectos BESS en todo el mundo, desde el megaproyecto Coalburn del Reino Unido hasta sistemas híbridos más pequeños en Europa y Norteamérica. A lo largo del camino, hemos desarrollado RESolve, nuestra plataforma de integración que conecta la supervisión, los controles y la optimización de todas las tecnologías. Refleja cómo están evolucionando los servicios de almacenamiento, no solo para mantener los activos en funcionamiento, sino para integrar la inteligencia digital desde el principio. Está claro cuánto ha crecido la complejidad de los BESS y lo esencial que es integrar los servicios desde el principio.

El rendimiento no se reduce a las especificaciones o al software. Se trata de anticiparnos al fallo, responder rápidamente y asegurarse de que alguien sea responsable.

El mensaje es sencillo: el almacenamiento necesita centrarse tanto en los servicios como en la escala. Si queremos que sea compatible con el objetivo de cero emisiones netas, la resiliencia de la red y la seguridad energética, debemos tratar las operaciones como parte de la infraestructura estratégica y no como algo secundario. Eso significa invertir en soluciones digitales, datos, habilidades y diseño de servicios. Significa formar a la mano de obra para que comprenda las baterías, no solo las renovables. Significa diseñar proyectos con la mantenibilidad en mente y proporcionando a los operadores los sistemas y la visibilidad que necesitan para responder en tiempo real.

El almacenamiento de baterías es la columna vertebral del futuro de la energía limpia y ya estamos viendo cómo crece a buen ritmo. Pero si no se cuida, todo el sistema comienza a resquebrajarse.