Gasto indiscriminado del Gobierno

Félix Bolaños concentrará en la actual legislatura más de la mitad de los asesores a dedo del Gobierno, con 613. De ellos, 13 correspondientes al Ministerio de Justicia y el resto al de Presidencia. Además, en lo que respecto a altos cargos, Bolaños dispone de 53 personas de las 414 que hay en el Ejecutivo. Todas estas cifras son superiores a las de 2021 y confirman el interés del presidente Sánchez por contar con este tipo de figuras en su Ejecutivo. Así lo demuestra el incremento del 28% en la cantidad de altos cargos y asesores desde 2018. Un aumento que resulta llamativo ya que se trata de personas que no pasan por el proceso de un filtro de selección o prueba de acceso similar a la de los funcionarios. No en vano para el desempeño de sus funciones no requieren más aval que la confianza del alto cargo que les coloca a dedo.

Pero lo verdaderamente escandaloso es que este incremento desproporcionado en el gasto en personal de libre designación se produzca en un periodo durante el que España ha afrontado la pandemia y la crisis de la inflación. Una situación que no ha impedido que el Ejecutivo pidiera a las empresas que se aprieten el cinturón para limitar no solo los precios, sino también los beneficios y los márgenes. El Gobierno debería predicar con el ejemplo y en vez de despilfarrar dinero público en un ejército de asesores que no deja de crecer, tendría que acometer una importante reducción del gasto. Por desgracia, el alza en este tipo de cargos así como el hecho de mantener la mayor estructura organizativa de la democracia, con 23 ministerios, solo confirma que los sacrificios de la nueva legislatura lo seguirán haciendo las empresas y los contribuyentes. Ellos seguirán los que seguirán financiando la fiesta del gasto público con más impuestos.