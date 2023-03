Las PYMES españolas y su proceso de internacionalización

Las PYMES (pequeñas y medianas empresas) representan desde hace décadas, sin duda alguna, el motor económico y social de España y de ellas depende la creación de empleo, son una fuente de modernización y aportan dinamismo al tejido empresarial. En definitiva, son la columna vertebral del país. Además, el proceso de globalización provoca que la internacionalización sea un factor decisivo en la gestión de las pequeñas y medianas empresas.

Los mercados exteriores aportan numerosas ventajas (crecimiento de las cifras de negocio y márgenes, optimización de recursos y eficiencia en la gestión de riesgos) para el crecimiento de la productividad, pero aún se encuentran con obstáculos a pesar de esfuerzos operativos del ICEX, la Cámara de Comercio o financieros como SPAINCAP o BME Growth. Los obstáculos suelen ser de tipo normativo que fomente la innovación, financiero y de formación empresarial. Es importante seguir fomentando la investigación, desarrollo, la innovación y el uso de nuevas tecnologías para que España consiga aumentar posiciones en el ranking de cuota de los mercados mundiales (17º, con una cuota del 1,8%).

No obstante, en el tejido empresarial español existen ejemplos de focalización exclusiva en mercados exteriores emergentes en sectores de elevado dinamismo y sujetos a cambios tecnológicos. Por ejemplo, la construcción, materiales y tecnologías aplicadas al sector denominado AECO (acrónimo de Arquitecture, Engineering, Construction and Operations). Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, todos los nichos del real estate han experimentado profundos avances tecnológicos, supone una revolución digital ligada a fenómenos como el Internet de las Cosas (IoT), BIM (Building Information Modeling), escáner láser, robots, software en cálculo de estructuras, drones, impresoras 3D y realidad virtual son ejemplos de drivers de transformación ligada al fenómeno ESG (Environmental, Social and Governance), tan relevante en la industria de la gestión de inversiones. La industria de la edificación tiene la mayor oportunidad (y responsabilidad) de reducir sus emisiones. El cumplimiento de estos estándares se ha convertido en una necesidad para la captación de recursos financieros. El sector experimenta profundos cambios para reducir las emisiones de carbono, adoptar un diseño basado en la sostenibilidad con un enfoque de economía circular integrado y cumplir con las exigencias de todo el universo de stakeholders. Existen diversos parámetros para la calificación de edificios como "verdes" como WELL (evalúa la salud humana y el bienestar en los edificios), EDGE (mide la eficiencia en el uso de recursos) o LEED (el más utilizado como certificación de edificios ecológicos).

Como ejemplos de modelo en España existen varios. Uno de ellos, localizado en ferias especializadas como Rebuild o Fitur y además cotizada en BME Growth con fuertes revalorizaciones (130% en los últimos 3 meses) es la murciana CLERHP Estructuras. Con su centro de ingeniería en Murcia, fundada en 2011 y con fuerte inversión en i+D en software de ingeniería con inteligencia artificial para la optimización del consumo de materiales, experimenta un fuerte crecimiento al focalizarse en América Latina con importantes proyectos en Paraguay y República Dominicana desde hace una década, convirtiéndose en un referente español en la región ganando importantes proyectos de edificios públicos. Es un ejemplo de crecimiento gracias a su ventaja competitiva al adaptarse a los cambios tecnológicos y focalización en mercados de crecimiento del sector inmobiliario, dentro de la tormenta política que arrasa el continente. La asturiana elZinc (Asturiana de Laminados, cotizada también en BME Growth), fundada en 2006, se ha convertido en uno de los 3 mayores productores mundiales de zinc laminado con presencia en más de 50 países focalizando su modelo de negocio en el i+D para el respeto al medio ambiente. Otra empresa, en una etapa más inicial, pero ejemplo de tecnologías disruptivas con potencial de reducir costes en la industria, es la madrileña VT-LAB aplicando la realidad virtual y aumentada del metaverso al sector.

Todas son ejemplos de empresas españolas de incrementos del valor añadido y ventaja competitiva en la industria gracias a la tecnología en su modelo de negocio y su internacionalización geográfica que se traducirá en fuertes rentabilidades para sus accionistas sin renunciar a un positivo impacto social.