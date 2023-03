Un triunfalismo sin base sobre el empleo

El Gobierno enarbola como uno de sus logros en este legislatura el comportamiento del mercado laboral, al que atribuye un descenso del paro del 8%. Se trata, no obstante, de un cálculo muy discutible ya que olvida la cifra de personas que, pese a tener contrato, carecen actualmente de toda actividad y están además inscritos en los Servicios de Empleo como cualquier otro desempleado. Se trata de casi 650.000 personas quienes, si se incluyen en las estadísticas, muestran cómo el paro no solo no bajó desde 2019, sino que además creció un 2,6%.

Si a esta realidad se suma la fuerte influencia que tiene el sector público como creador de empleo en esta legislatura, debe evitarse todo triunfalismo a la hora de evaluar la situación real del mercado laboral español.