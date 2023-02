El show de Truman en 'Celtiberia Square'

Como el protagonista de la comedia dramática dirigida por Peter Weir en 1998, Ramón Tamames se va a convertir, a punto de cumplir 90 años, en el protagonista de un show parlamentario y televisivo de realidad simulada disfrazado de moción de censura, con guion de Santiago Abascal y Vox que aportan la puesta en escena y el protagonista, para mayor gloria de Sánchez&Cia Producciones que será quien finalmente rentabilizará los beneficios de una ficción improcedente que no se le hubiera ocurrido ni al más espabilado de los estrategas de Moncloa, si es que alguno queda.

Realidad simulada la iniciativa un Vox en horas bajas si tenemos en cuenta que en España las mociones de censura tienen un carácter constructivo y por eso necesitan un candidato a la Presidencia y un programa de Gobierno, requisitos que en este caso ni están ni se esperan. Porque con todo el respeto y la admiración que me merecen la persona y la trayectoria de Ramón Tamames, parece anecdótico pensar que un hombre a punto de cumplir 90 años, por muy lúcido que esté, sea el presidente del Gobierno. El propio Ramón lo sabe, como sabe también que la moción está destinada al fracaso y, probablemente por eso, se prestó a la pantomima. Al menos se quedará a gusto al decirle a Sánchez cara a cara lo que piensa de él, de su gobierno y de sus alianzas y esperemos que una autoridad económica como él ponga al descubierto las vergüenzas de una economía como la española, sino técnicamente, sí realmente en recesión con una sociedad empobrecida y una inflación y una deuda desbocadas.

Porque razones para la censura las hay, todas. Pero votos para sacarla adelante ninguno. Como tampoco el programa está en ninguna parte, porque Tamames no es de Vox y porque ha pactado con Abascal no hablar de cuestiones en las que existen discrepancias y que son claves para una política de Estado como las autonomías, el aborto, la inmigración o el feminismo. Algo que seguramente ni entienden ni comparten muchos votantes y simpatizantes de Vox, que también empiezan a cuestionarse si no existen en el partido personas con la categoría necesaria para defender y liderar una moción cuando tienen que recurrir a una persona ajena y en edad avanzada de jubilación.

Moción boomerang, este segundo intento de Vox, que es además una ficción improcedente porque va a dar un importante triunfo parlamentario al mismo Sánchez al que se quiere censurar, justo en el peor momento legislativo para Sánchez, con los ministros divididos y enfrentados, los socios parlamentarios de la Frankestein en rebeldía y con un partido y un Gobierno cuesta abajo en las encuestas y desprestigiado al que ahora Vox le sirve, una vez más, un balón oxígeno.

Una maniobra de distracción que va a desviar el foco de atención de la opinión pública y la publicada hacia la farsa del Congreso, aparcando de momento a los violadores excarcelados por la ley del "si es si", los efectos perniciosos de la "ley Trans", la supresión del delito de sedición, la rebaja de las penas por malversación, los precios de la energía y de los alimentos imparables en subida, el empobrecimiento general, el recorte de libertades y el deterioro y la usurpación de las instituciones democráticas, con el añadido del escándalo del Tito Berni, el hasta ayer diputado del PSOE Juan Bernardo, Fuentes Curbelo, con sus añadidos de corrupción, drogas y prostitución –como en los ERE de Andalucía- y con los nombres de más implicados socialistas que anuncia ese "señor mediador" que ahora se ha ido de la lengua. Y esto a poco más de dos meses de unas elecciones locales que se advierten cruciales para el futuro del país y que es en las urnas donde en las democracias se producen las censuras al Gobierno.

Cómo dice la sabiduría popular, los extremos se tocan, y si alguien tenía dudas de que Vox es el mejor aliado de Sánchez y los votantes de Abascal un apoyo para intentar permanecer en el Gobierno ahora puede empezar a despejarlas.