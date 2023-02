Planes de pensiones, en peligro de extinción

Se veía venir. Los planes de pensiones son un vehículo de ahorro en peligro de extinción. En 2022 perdieron un 11.36% de su patrimonio. Los españoles tenemos ahorrados en este vehículo de inversión a largo plazo poco más de 74.000 millones de euros, prácticamente el mismo patrimonio que hace cuatro años.

¿Qué ha pasado? Varios motivos explican esta caída. El primero, el pésimo comportamiento el pasado año de la bolsa y de los bonos que ha llevado a las carteras a registrar un rendimiento negativo al cierre de 2022. Segundo, tenemos los reembolsos netos que superan los 700 millones de euros según la consultora VDos. Y en tercer lugar tenemos la fiscalidad: desde que el gobierno limitó el ahorro en planes de pensiones a 1.500 euros al año, este vehículo ha perdido su atractivo. Le han robado, desde el ejecutivo, uno de sus principales señuelos: la atractiva fiscalidad que permitía a final de año desgravarte un buen pico en tu declaración de la renta. Recientemente me lo contaba Ángel Martínez Aldama, el presidente de Inverco, la patronal de las gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones: "los planes de pensiones dejaron de ingresar el año pasado 2.605 millones de euros en aportaciones, lo que significa una reducción del 60% frente al volumen de 2020". ¡Un tiro en el pie!

Sí que es cierto que muchos de nosotros ahorrábamos en este vehículo por la ventaja fiscal, ¡pero ahorrábamos con el foco puesto en la jubilación! Teníamos el dinero colocado en un instrumento de inversión a largo plazo, con una gestión profesional y con una diversificación geográfica, sectorial y de activos. Y ¿ahorra? Los más comprometidos con el ahorro o los que gozan de una mayor educación financiera y visión de futuro, optan por fondos de inversión, por el ladrillo ¡si se lo pueden permitir!, o tal vez por bonos del Tesoro. Pero, ¿y los que no gozan ni de buenas reservas para ahorrar ni de visión de largo plazo? Pues ahí están, ni ahorran ni ahorrarán. El plan de pensiones se queda más raquítico cada año y ¡esto me temo, no va a cambiar!

Sigo sin entender porqué el gobierno quiere eliminar el plan de pensiones individual. Quizás por ideología ¡tienen metido en la cabeza que es un vehículo de ahorro que utilizan los más pudientes!, pero ¡es mentira! En el plan de pensiones privado ahorran las clases medias y los que tienen una mayor conciencia sobre la necesidad de complementar la pensión pública a futuro. Ahorran, sobre todo, los que saben que las pensiones públicas mermarán sí o sí para todos y ¡más pronto que tarde!