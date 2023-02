Más allá de la convivencia

El centro internacional sobre el envejecimiento (CENIE) presentó en febrero en el CES la 'Guía para la Intergeneracionalidad', en la que se defiende la intergeneracionalidad como elemento clave en nuestra sociedad para potenciar la creación de nuevas relaciones entre todas las generaciones que permitan a todas ellas disfrutar de un futuro más equitativo, inclusivo y sostenible.

Se trata de un concepto mucho más potente que la simple convivencia intergeneracional ya que su objetivo es la colaboración intensa y responsable entre diferentes generaciones.

En la guía, personas que proceden de diferentes ámbitos, comparten sus opiniones sobre las convenciones negativas asociadas a la edad que actualmente se extienden por todos los ámbitos sociales. A partir de estas opiniones, se buscan ideas que permitan la participación conjunta de varias generaciones en actividades productivas y sociales que favorezcan a todas las generaciones mediante el aprendizaje y progreso mutuo.

Esta fantástica iniciativa del CENIE me lleva de nuevo a reflexionar por qué en nuestro país se promueven comportamientos cada vez más individualistas; y solo por citar un ejemplo, me refiero a las diferentes campañas para desacreditar los sistemas públicos de pensiones y a cambio promocionar el supuesto ahorro individual; digo "supuesto" porque es evidente que estos sistemas individuales por si solos, a los únicos que realmente favorecen son a los que no necesitan ahorrar.

Miro con envidia la relación intergeneracional que existe en algunos países en los que, por ejemplo, las condiciones climatológicas obligan a todos sus miembros a colaborar para conseguir la supervivencia de todos ellos; y esta colaboración es parte de su cultura y de sus políticas, extendiéndose con naturalidad a todos los ámbitos de su vida cotidiana.

Y me pregunto ¿solo somos capaces de colaborar con las generaciones con las que compartimos espacio y tiempo en casos de extrema gravedad?

Ojalá la respuesta fuera negativa y ojalá también lo sea en el futuro. Por eso agradezco y aplaudo iniciativas como las del CENIE, pienso que es fundamental modificar las políticas públicas y privadas que actúan sesgadas por criterios de edad y que es realmente necesario promover proyectos intergeneracionales más innovadores y responsables con todas las generaciones.