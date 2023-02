El cine: una industria subvencionada

Sevilla acoge este fin de semana la gran fiesta del cine español al celebrarse en la ciudad la gala de entrega de los premios Goya. Pero la realidad es que esta industria tiene muy poco que festejar desde el punto de vista económico, ya que aún está muy lejos de recuperarse de la crisis del Covid.

De hecho, el sector audiovisual, que incluye cine, radio y televisión, supone el 0,68% del PIB, con una facturación de 7.569 millones frente a los 8.389 de 2019. Un porcentaje muy bajo si se compara con otras actividades de ocio, como el fútbol, que acapara cerca del 1,4% del PIB, y que se queda en anecdótica frente a otros países europeos. No en vano, en Francia, esta industria constituye cerca del 4% de su economía. Si se tiene en cuenta solo el cine, los números no mejoran, ya que su aportación es irrisoria, un 0,05% con una facturación de 537 millones, también muy lejos de los 651 millones de 2019. Un mal desempeño que aleja la total recuperación de las cifras pre-Covid hasta 2024, según estima PwC. Ello, a pesar de que esta industria goza de generosas subvenciones. Tanto es así que las ayudas públicas al cine registraron un incremento del 40% desde 2019. Una inyección a la que hay que sumar medidas muy beneficiosas como la recientemente aprobada prestación por desempleo específica para el ámbito cultural, que permite a los artistas cobrar el paro con solo cotizar 60 días en los últimos 18 meses. Una réplica del PER aplicado a los agricultores que quizá sea rentable desde el punto de vista electoral, pero que no sirve para revertir el retraso de la industria audiovisual nacional frente a la de otros países. Algo que no se soluciona con subvenciones, sino con beneficios fiscales a las empresas que tengan proyectos capaces de impulsar el peso del sector en el PIB.