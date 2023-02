THE BREAK: Emprendiendo e innovando sin pausa

Desde julio de 2021 se está implementado y desplegando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, apoyado principalmente en los Fondos Next Generation UE. Más allá de los programas más conocidos y mediáticos, es de destacar también el amplio abanico de actuaciones enfocadas a la creación y atracción de nuevas empresas. The Break es una de estas actuaciones. The Break, implementado y desarrollado por la Escuela de Organización Industrial - EOI, es un ejemplo innovador, fresco, con valores sólidos y con impacto territorial desde Gran Canaria a Helsinki.

En los últimos 25 años, la Escuela de Organización Industrial - EOI viene apoyando a emprendedores y pymes españolas gracias a la financiación de fondos europeos. Son muchos los ejemplos del efecto positivo de los programas para la vertebración territorial y para la unidad europea, si bien algunos de ellos, aun teniendo un impacto social relevante, no llegan al público general.

Son muchos los ejemplos de la implicación de EOI en el proyecto de construcción de una Europa social y emprendedora. Así, el programa European coworking, que se desarrolló a lo largo de 5 años, impactó en más de 350 emprendedores y emprendedoras que tuvieron la oportunidad de adquirir una visión internacional para sus proyectos gracias a una estancia de un mes en una aceleradora europea. Por su parte, el programa Circular Labs, de cooperación transfronteriza con Portugal, ha contribuido a acelerar la transformación de pymes y emprendedores de un modelo lineal a otro circular y más regenerativo, en base a la eficiencia en el uso de los recursos, o el programa Emprendedoras para el Cambio, en el que mujeres emprendedoras de varias regiones españolas han podido intercambiar experiencias con mujeres profesionales finlandesas e impulsar sus proyectos gracias a un acompañamiento personalizado.

Toda esa experiencia acumulada en los últimos años ha sido una palanca fundamental para la creación de The Break, un programa único en el que se consigue ensamblar cuatro ejes imprescindibles de la economía actual: el apoyo al emprendimiento femenino europeo, la disminución de la brecha territorial, la visibilidad de España como Nación Emprendedora, y el impulso hacia una economía regenerativa.

El programa cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros y tiene como objetivo atraer a 833 mujeres emprendedoras de la UE a nuestro país, para que aceleren sus proyectos, conozcan de primera mano el ecosistema empresarial español y puedan establecer relaciones comerciales con entidades españolas, a la vez que contribuyen a la resolución de los retos sectoriales en favor del desarrollo local español. The Break está financiado por los fondos Next Generation, forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se enmarca en la Estrategia "España Nación Emprendedora", la visión a largo plazo impulsada por el Gobierno para convertir a España en un país de referencia en emprendimiento innovador en el año 2030.

La involucración de las comunidades y organizaciones locales de emprendimiento está siendo clave en el programa. Son estas organizaciones las que acogen durante un mes a las emprendedoras europeas, les ofrecen mentorización para sus proyectos y les ponen en contacto con empresas de su sector, posibles socios, clientes o proveedores. Además, son ellas las que formulan el reto sectorial que las participantes europeas ayudarán a resolver, ya sea éste relativo a la Transición Ecológica, la Salud, el Desarrollo Rural o la Biotecnología, entre otros.

La primera edición del programa en 2022, en la que participaron más de 270 emprendedoras, con origen en 24 países de residencia en la Unión Europea, y 12 comunidades locales españolas, ha superado las expectativas de la dirección del programa y sus resultados animan a implementar una segunda edición aún más ambiciosa. La valoración media de las participantes en el programa fue de 8,75 sobre 10, siendo la creación de la comunidad de emprendedoras el componente más valorado del programa, así como la generación de un 60% de potenciales ventas y alianzas de negocio con otras candidatas.

Mención destacada debemos hacer a las 12 organizaciones de emprendimiento que, sin duda, fueron las grandes articuladoras en España. Todas consideraron que su estrategia en el territorio se vio fortalecida gracias al programa en el que un 40% de las "breakers" generaron interacciones con actores locales y un 35% generó alianzas.

Para la segunda edición que se acaba de abrir en 2023, se espera una participación de 720 emprendedoras de toda la UE y más de 20 comunidades locales. Si se consigue, el objetivo global de 833 mujeres se superaría con creces, llegando a un total de 1.000 participantes entre las dos ediciones.

Más allá de todos los elementos operativos del programa, son también los valores en los que se asienta The Break los que contribuyen a que la comunidad de emprendedoras crezca sólida. Aspiramos a que nuestras "Breakers" cumplan con cada uno de ellos: Brave, Rebelious, Empathetic, Aligned, Kind, Enthousiastic, Regenerative, Self-compassionate. Y esto es así porque The Break aspira a ser mucho más que un programa de softlanding en España para emprendedoras.

Además de ser una experiencia transformadora para muchas de las participantes, el programa pretende crear puentes entre las profesionales europeas con las comunidades locales españolas que las acogen, en su mayoría ciudades pequeñas o localidades rurales, que se nutren, gracias al programa, de nuevos conocimientos, nuevos puntos de vista y de posibilidades de abrirse más a Europa. The Break facilita por tanto una simbiosis entre ambos colectivos, contribuyendo así a reducir la brecha territorial en nuestro país.

En conclusión, el programa The Break puede retroalimentar a otros programas europeos y debería impulsarnos a seguir diseñando, sin Pausa, actuaciones para el impulso del emprendimiento que suenan, cada vez más, más en femenino plural.