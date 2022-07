Oportunidad en un mercado insólito

La guerra en Ucrania, la inflación récord y el miedo a que las medidas de los bancos centrales lleven a una recesión han puesto a las bolsas a ambos lados del Atlántico entre la espada y la pared.

Tanto es así que algunos de los principales indicadores ya atisban un escenario de mercado bajista. Estos desplomes generalizados han hecho que más de un tercio de los valores europeos sean ya oportunidades de inversión. Así puede comprobarse a través del ratio PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción), que refleja que entre el 30 y el 45% de los títulos puede comprarse por debajo de las 10 veces, lo que eleva su potencial de rentabilidad. Más aún tras comprobarse que las estimaciones de beneficios de las cotizadas del Viejo Continente no han empeorado. Muy al contrario, dichas previsiones han experimentado una revisión alcista. Así, el EuroStoxx 50, el índice de referencia en Europa, aumentó un 7,7% en la primera mitad del año sus perspectivas de retorno por acción. Una mejora que contradice totalmente el hecho de que las bolsas, con sus caídas, han comprado con claridad una próxima recesión. Por lógica, y por lo que dicta la historia, esto debería haber generado un empeoramiento de las perspectivas de negocio de las empresas que, como se puede comprobar, no se ha dado. El inversor debe ser consciente que este paradoja, nunca vista en el mercado, tenderá a corregirse en breve.

Hasta el 45% de los valores europeos se compran baratos por PER en un contexto de caídas de la renta variable

De hecho, el inicio de la temporada de resultados empresariales se presenta fundamental, ya que evidenciará una excesiva caída en las bolsas, o unos irreales pronósticos de ganancias. Con todo y hasta que eso ocurra, es obvio que este mercado insólito actual ofrece oportunidades de inversión en cotizadas baratas y con potencial.