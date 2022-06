Sin solución a los precios récord

El indicador adelantado del IPC de junio rompe el techo de los dos dígitos, al presentar una tasa internanual del 10,2%. Un porcentaje que supera en 1,5 puntos el 8,7% alcanzando en mayo y supone el mayor nivel desde abril de 1985, cuando se registró una marca idéntica.

Asimismo, la inflación subyacente (que no incluye los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos no elaborados) llega al 5,5%, su tasa más alta desde agosto de 1993. Estos incrementos récord que los precios muestran desde hace más de un año ya pasan factura a los presupuestos familiares. Así lo indica la evolución del consumo, que en el primer trimestre de año ya sufrió una caída del 3,7% respecto al periodo final de 2021. Una tendencia que irá a más en lo que resta del año ante la falta de soluciones del Ejecutivo. De hecho, las actuales cotas de inflación se han alcanzado a pesar de introducirse el 29 de marzo el primer plan anti-crisis del Gobierno, cuyo principal objetivo era frenar los precios. Salta a la vista que el efecto de esas medidas ha sido prácticamente nulo. Lejos de rectificar, el nuevo paquete de medidas aprobado el pasado sábado repite los errores del primero, al no fomentar la actividad económica y centrarse en exceso en los costes energéticos y los carburantes, lo que limita su capacidad para reducir el IPC.

Es más, el Instituto de Estudios Económicos ya predice que el plan de choque solo restará como máximo un 1,2 puntos a los precios. Además, el organismo indica que la dudosa eficacia de las medidas se ven aún más comprometida al no incorporar un plan de ajuste de gasto. Esta falta de soluciones del Gobierno al récord de los precios seguirá lastrando el consumo y, por extensión, la recuperación económica.