Sin solución al alza de los precios

A pesar de la grave situación generada a raíz de los altos costes energéticos, y de los carburantes el Gobierno ha postergado hasta el martes 29 la presentación de su paquete de medidas para hacer frente al aumento generalizado de los precios.

La causa del retraso se debe a que el presidente Pedro Sánchez ha fiado la solución de todos sus problemas a la cumbre europea finalizada el viernes. La inacción del Gobierno ha dado pie a que el paro del transporte se haya convertido en un grave problema que ha provocado la paralización de la industria y el desabastecimientos en los comercios. Además, y como recuerda el presidente de Asaja, Pedro Barato, "ha desatado la tormenta perfecta en el campo". Esta grave situación no ha tenido lugar en países como Francia, Alemania, Portugal e Italia, donde sí se pusieron en marcha medidas de urgencia para paliar el impacto del alza de los carburantes en el transporte antes del cónclave europeo. Pero mientras nuestros vecinos sí resolvían los problemas, Moncloa ha buscado en Europa una solución que no ha llegado. De hecho, la compra de gas a EEUU para reducir la dependencia de la Unión con Rusia ha sido el gran acuerdo de una cumbre que, por contra, no ha concretado medida alguna para paliar el incremento de los carburantes. Una responsabilidad que ha delegado en los gobiernos nacionales y que el español ha eludido de forma manifiesta. Esta alarmante falta de decisión por parte del Ejecutivo para resolver los graves problemas que los precios generan en empresas y hogares ha aumentado el malestar social. Una crispación que podría ir a más ante el imparable impulso de la inflación que, según los economistas, alcanzará este mismo mes marzo el 10% por el impacto de la guerra en Ucrania.